В Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну

На воинском мемориале в селе Заветное захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну, сообщает «Крыминформ»

По его словам, останки одного из офицеров удалось идентифицировать. Это командир радиороты, младший лейтенант Пётр Дульский. Он пропал без вести 15 мая 1942 года в ходе Керченской оборонительной операции.