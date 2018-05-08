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В Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну
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В Крыму захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну 

RT на русском 31 минуту назад
На воинском мемориале в селе Заветное захоронили останки 64 человек, погибших в Великую Отечественную войну, сообщает «Крыминформ».
«В основном это бойцы Северо-Кавказского фронта, 56-й армии и Отдельной Приморской армии, которые погибли при освобождении Крыма в 1943-1944 году», — заявил руководитель военно-патриотического поискового объединения ДОСААФ России «Крымпоиск» Николай Шевченко.
По его словам, останки одного из офицеров удалось идентифицировать. Это командир радиороты, младший лейтенант Пётр Дульский. Он пропал без вести 15 мая 1942 года в ходе Керченской оборонительной операции.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске стартовала акция «Судьба солдата».
RT на русском: последние новости
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