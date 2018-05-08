Сегодня я понял, что Apple разучилась делать презентации

Сегодня я понял, что Apple разучилась делать презентацииТолько что окончилась презентация Google I/O. Для компании это такое же важное событие, как и WWDC или September Event для Apple.

Я смотрю презентации Google уже не первый год, но именно сейчас я словил себя на мысли, что мне они нравятся больше, чем те, что проводит Apple.

Как, мне, казалось бы, фанату Apple, презентация конкурента может понравится больше? Расскажу почему.

А чтобы критика была обоснованной, проведу параллель с той самой свежей презентацией Google.

1. Сцена

Все свои презентации Apple проводит в затемненном конференц-зале. Приглушенный свет, темные стены, синие прожекторы. Такое ощущение, что компания что-то скрывает.

У Google все светло. Презентация проходит на открытом воздухе. Очень много света, включая естественный природный. Приглашенные журналисты, уставшие от ежедневных конференций, на презентации Google могут немного отдохнуть и подышать свежим воздухом.

А еще презентация получается более живой, когда во время трансляции слышно, как где-то вдалеке пролетает самолет.

2. Взаимодействие с аудиторией

Google особое внимание уделяет аудитории. Компания регулярно приглашает на свои конференции людей, которые фигурируют в их промо-роликах.

В этом году пригласили парализованную женщину, которая вынуждена общаться посредством азбуки Морзе. Компания не ограничивается просто красивыми историями и видеороликами. Google старается показать реальную жизнь реальных людей.

3. Презентация доступна абсолютно всем

К этому Apple пришла не сразу. Изначально доступ к своим трансляциям компания ограничивала. Хотите посмотреть WWDC? Устанавливайте Safari, обновляйте QuickTime, заходите на официальный сайт или покупайте iPad, iPhone, Mac или Apple TV.

Потом Apple стала проще и посмотреть презентацию смогли практически все желающие.

У Google изначально не было никаких ограничений. Заходите на YouTube, вводите Google I/O и получайте удовольствие. Без установок софта и покупки устройств.

4. И она работает без глюков и тормозов

Факапы с прерыванием в трансляции у Apple происходили частенько. Особенно запомнилась позапрошлогодняя презентация.

В истории Google таких проблем я не помню.

5. Google уважает выступающих

Еще один неочевидный, но очень важный момент. Когда на сцену выходит новый член команды Google, Сундар Пичай (СЕО Google) не только называет его имя. Оно дублируется и на экране.

Поверьте, лично нам, как журналистам, это очень важно. Ведь воспринимать фамилию на слух не так просто, а знакомя вас с новинками той или иной компании, хочется немного рассказать и человеке, который представил конкретный продукт.

Apple же считает, что во время трансляции можно обойтись без аннотаций.

6. Презентация новых фишек

Когда Google показывает новую фишку в Android, во весь экран открывается анимация, на которой отчетливо видно, что происходит.

Это удобно, это понятно, это уважительно к зрителю.

Apple же продолжает работать исключительно для сидящих в зале зрителей. Такое ощущение, что руководству компании абсолютно плевать на мнение миллионов, смотрящих трансляцию в интернете.

7. Адекватная подача

Ни Сундар Пичай, ни многочисленная команда Google не злоупотребляют характеристиками в превосходной степени: «Восхитительный», «невероятный», «удивительный».

В последнее время, когда я смотрю презентации Apple, у меня ощущение, что Тим Кук и Ко держат меня за умственно отсталого. Зачем спрашивать у меня «согласитесь, это здорово?!». Ораторы Apple постоянно задают вопрос таким образом, что уже скрывают в нем правильный ответ.

Вам же остается, как послушной обезьянке кивнуть: «Ага. Правда Amazing». Попахивает сеансом гипноза, честно.

У Google все просто: выходят участники презентации и спешат раскрыть как можно больше новых функций, понимая, что эфир не резиновый.

И ведь Google есть что показать.

8. Организованность

Медитативность — главная фишка всех презентаций Apple. У Джобса это получалась действительно хорошо. У Тима Кука, с его, откровенно скажу не слишком приятным тембром голоса, хуже.

Последние пару лет Apple растягивает каждое предложение. Складывается ощущение, что кроме новых смайлов и косметического редизайна десятка иконок и показать-то нечего.

В Google работают четко по нотам. Вышел, рассказал, показал, прокомментировал, ушел. Без пауз и жевания резины.

9. Аудитория не чувствует себя скованной

Во время презентации Google вы можете ответить на телефонный звонок, пройтись между сидениями, выйти из зала. Вас никто не будет расстреливать или ругать.

На презентациях Apple так не принято. Даже если тебе скучно, ты должен досмотреть мероприятие до конца по стойке смирно.

10. Никто никого не троллит

Во время презентации Google сложилось ощущение, что у компании вообще нет конкурентов. На экране постоянно появлялось упоминание платформы iOS, но без характерной издевки, присущей Apple.

А еще не было грустных статистических цифр и желания подчеркнуть, «какие мы важные и как много делаем для окружающей среды».

P. S.

Смотря на то, как конкурирующие компании проводят презентации, понимаешь, что Apple уже давно потеряла пальму первенства. Разучилась делать то, что когда-то умела намного лучше других.

Анонсы новых продуктов Apple стали слишком приторными, пафосными и навязчивыми. А по существу компания перестала показывать действительно крутые продукты, от которых и правда хочется воскликнуть «Amazing».