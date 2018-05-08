Как советский ас Виктор Талалихин совершил ночной воздушный таран

Вопреки часто встречаемым утверждениям впервые ночной воздушный таран осуществил не Виктор Талалихин , а другой русский летчик. Евгений Степанов в октябре 1937 г. протаранил бомбардировщик SM-81 над Барселоной. Он сражался в Испании на стороне республиканцев во время Гражданской войны. Вскоре после начала Великой Отечественной ночной таран прославит молодого летчика Талалихина. Сейчас историки пишут, что в Великую Отечественную первый ночной таран осуществил Петр Еремеев, служивший в Подмосковье в 27-м авиаполку. Он сбил Ju-88 в ночь с 28-го на 29 июля над Истринским районом. Еремеев погиб за несколько недель до Талалихина — в начале октября 1941 г. Однако его подвиг так и не стал широко известен, а звание Героя он получил посмертно только в 1995 г. Талалихин же стал символом героизма советских летчиков.

Мечты о небе

В семнадцать лет в сентябре 1935 г. Талалихин записался в планерный кружок. К этому времени за плечами у будущего аса были средняя школа и школа фабрично-заводского ученичества при Московском мясокомбинате, где юноша потом работал. Возможно, примером для Талалихина послужили его старшие братья: они были призваны в армию, и оба оказались в авиации. Но в 30-е годы многие советские мальчишки мечтали о небе. Через несколько месяцев после начала обучения в кружке Талалихин писал в заводской газете, что совершил свой первый полет на планере, завершил первую ступень обучения на «хорошо» и «отлично», надеется продолжить учиться. Он заявлял, что хочет летать, как Чкалов, Беляков и Байдуков, — имена этих летчиков были на слуху у всего Советского Союза.

Первый полет и военное училище

В октябре 1936 г. Талалихина направили в аэроклуб. Он, несмотря на небольшой рост, успешно прошел медкомиссию и приступил к обучению. Инструктор отмечал, что у юноши есть талант, но ему нужна «холодная голова». Хладнокровие и рассудительность Талалихин обретет во время военной службы. Свой первый полет Талалихин совершил на У-2 в 1937 г. за несколько месяцев до призыва в армию. Там и сбылась мечта будущего аса — он был направлен в военную авиашколу имени Чкалова в Борисоглебске . Учился он старательно: позднее Талалихин вспоминал, что вставал он с восходом, а возвращался в казарму ровно к отбою. Помимо занятий он проводил много времени в библиотеке: читал специальную литературу, изучал карты и инструкции. Однако Талалихину пришлось однажды оказаться и на гауптвахте — за нарушение техники безопасности полетов: во время тренировки он совершил на несколько фигур пилотажа больше, чем это предписывалось правилами. В 1938 г. он окончил училище в звании младшего лейтенанта и начал службу в 27-м истребительном авиационном полку. Офицеры и преподаватели училища отмечали, что у Талалихина есть смелость, он в сложных ситуациях принимает правильные решения.

На финской войне

За время Советско-финской войны Талалихин произвел 47 боевых вылетов. Уже в первом бою младший летчик третьей эскадрильи уничтожил самолет врага. Тогда Талалихин летал на «Чайке» — И-153 (биплане). За доблесть будущий ас получил орден Красной Звезды. Всего за время кампании Талалихиным были сбито четыре самолета. В одном из боев он прикрывал командира Михаила Королева , стремившегося перехватить немецкий бомбардировщик и попавшего под огонь финской зенитной батареи. Талалихин «отсек» от самолета командира и уничтожил немецкий «Фоккер» (F-190). После окончания финской кампании Талалихин провел около месяца в отпуске у родителей, а потом был отправлен на переподготовку — курсы усовершенствования летного состава. В характеристике по их окончанию Талалихин был назван достойным стать командиром звена. Также было сказано, что он «летает смело», в воздухе сообразителен, успешно летает на истребителях. Весной 1941 г. Королев и Талалихин вновь встретились: молодой летчик был отправлен в первую эскадрилью 177-го истребительного авиаполка, которым командовал Королев. Его непосредственным командиром был Василий Гугашин.

Начало Великой Отечественной

Первые тараны советские летчики провели сразу после начала войны. Зафиксировано, что за 22 июня 1941 г. семеро пилотов рискнули жизнью и направили свои самолеты на вражеские. Таран был смертельным риском для пилота. Выживали немногие — например, Борис Ковзан сбил таким образом четыре самолета и всякий раз успешно приземлялся на парашюте. Эскадрилья, в которой служил Талалихин, базировалась около города Клин . Боевые вылеты пилоты начали совершать с 21 июля, после первого налета немецкой авиации на Москву . Тогда благодаря успешной работе ПВО и советской авиации из 220 бомбардировщиков до города долетели только несколько. Задачей советских летчиков было обнаруживать фашистские бомбардировщики и истребители, отсекать их от группы и уничтожать. Полк Талалихина принял первый бой 25 июля. Тогда ас уже был заместителем командира эскадрильи, а вскоре Гугашин не смог осуществлять командование, и Талалихину пришлось принять его на себя.

Ночной таран

7 августа произошла одна из последних крупных атак немецкой авиации на Москву. Это был шестнадцатый по счету налет. Талалихин получил приказ вылететь на перехват бомбардировщиков в районе Подольска . Летчик позже рассказывал журналистам, что заметил «Хейнкель-111» на высоте 4800 метров. Он атаковал и подбил правый мотор. Немецкий самолет развернулся, полетел обратно. Пилоты начали снижение. Талалихин понял, что у него кончились боеприпасы. У поисковиков, обнаруживших в 2014 г. самолет Талалихина, есть версия, что из строя была выведена система ведения огня. Боекомплект был израсходован до половины, а приборная панель прострелена. Тогда же Талалихин был ранен в руку. Он решил пойти на таран: сначала был план «обрубить» хвост немецкого самолета винтом, но в итоге Талалихин протаранил бомбардировщик всем своим И-16, который называл «ястребком». Советский летчик спланировал на парашюте в озеро возле деревни Мансурово (сейчас это района аэропорта Домодедово ). Он выбрал затяжной прыжок, опасаясь, что купол парашюта будет прострелен немцами. Немецкий самолет рухнул возле деревни Добрыниха, его экипаж погиб. Командовал «Хейнкелем» сорокалетний подполковник. Место падения сбитого самолета нужно было зафиксировать, иначе по правилам авиации Красной Армии подвиг не был бы признан. Военным помогли его обнаружить местные жители. Есть даже фотография, на которой Талалихин запечатлен на фоне «Хейнкеля». Радиоперехват зафиксировал, что немцы назвали Талалихина «сумасшедшим русским летчиком», который уничтожил тяжелый бомбардировщик. Подвиг Талалихина сразу же нашел отражение в газетах, о нем рассказывали по радио. Советскому государству нужны были герои: рассказы о подобных поступках поднимали боевой дух солдат. На следующий день после тарана Талалихин получил звание Героя Советского Союза. Указ об этом появился в газетах 9 августа. Ас писал брату Александру, что награда для него является огромной честью. Однако ему казалось, что он не сделал ничего особенного и брат на его месте поступил бы так же. 7 августа, в день подвига Талалихина, дальняя советская авиация осуществила первую бомбардировку Берлина, чем привела в ярость нацистское правительство.

Гибель Талалихина