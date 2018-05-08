ЕС может не присоединиться к санкциям США против Ирана, заявил Климов

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Тегераном и вводят против страны новые санкции.

"После выхода США из ядерного соглашения с Ираном, договоренности по ИЯП висят на волоске. Но возможно, что Германия Франция , другие страны Евросоюза не последуют за американскими санкциями. У России и Китая нет оснований поддерживать эти ограничения", — сказал Климов.

Он также подчеркнул, что после решения США по Ирану многие страны разочаруются в международном праве и начнут искать иные способы защиты, в том числе через программы вооружения.

"Недоговороспособность Вашингтона выводит США за рамки цивилизованных международных отношений, ущерб репутации страны огромный. Кроме того, это своеобразный сигнал, в том числе для Пхеньяна , не доверять Соединенным Штатам", — подчеркнул он.

Климов отметил, что решение Трампа по иранской ядерной программе является частью внутриполитической американской игры, в том числе с учетом предстоящих выборов в парламент. «Однако для многих политиков в США, в конгрессе, для всех, кто готовил это соглашение с Ираном, решение Трампа станет серьезным ударом», — полагает законодатель.

"В итоге все закончится переговорами на международном уровне, но пока американское руководство загоняет ситуацию в «бутылку» ради своих внутриполитических задач", — сказал Климов.

Он также подчеркнул, что Россия в этой ситуации находится в довольно выгодном положении — мы являемся сторонниками сохранения ядерной сделки с Тегераном, и мы всегда можем себя защитить от возможной внешней агрессии.