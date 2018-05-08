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ЕС может не присоединиться к санкциям США против Ирана, заявил Климов
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ЕС может не присоединиться к санкциям США против Ирана, заявил Климов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Страны Евросоюза могут не присоединиться к санкциям США против Ирана, Россия и Китай не поддержат эти ограничения, заявил РИА Новости во вторник замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Тегераном и вводят против страны новые санкции.
"После выхода США из ядерного соглашения с Ираном, договоренности по ИЯП висят на волоске. Но возможно, что Германия, Франция, другие страны Евросоюза не последуют за американскими санкциями. У России и Китая нет оснований поддерживать эти ограничения", — сказал Климов.
Он также подчеркнул, что после решения США по Ирану многие страны разочаруются в международном праве и начнут искать иные способы защиты, в том числе через программы вооружения.
"Недоговороспособность Вашингтона выводит США за рамки цивилизованных международных отношений, ущерб репутации страны огромный. Кроме того, это своеобразный сигнал, в том числе для Пхеньяна, не доверять Соединенным Штатам", — подчеркнул он.
Климов отметил, что решение Трампа по иранской ядерной программе является частью внутриполитической американской игры, в том числе с учетом предстоящих выборов в парламент. «Однако для многих политиков в США, в конгрессе, для всех, кто готовил это соглашение с Ираном, решение Трампа станет серьезным ударом», — полагает законодатель.
"В итоге все закончится переговорами на международном уровне, но пока американское руководство загоняет ситуацию в «бутылку» ради своих внутриполитических задач", — сказал Климов.
Он также подчеркнул, что Россия в этой ситуации находится в довольно выгодном положении — мы являемся сторонниками сохранения ядерной сделки с Тегераном, и мы всегда можем себя защитить от возможной внешней агрессии.
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