Ветеран войны, связистка Елена Михеева: «Я услышала, как в телефонных линиях гудит слово „Ура“

22-летняя Лена Михеева 9 мая 1945 года встретила на посту, в узле связи зенитного дивизиона, в 120 километрах от Берлина. До этого пункта она прошла от самой Вологды . Сегодня ее и других ветеранов с Днем Победы поздравили сотрудники компаний « Газпром межрегионгаз Вологда» и « Газпром газораспределение Вологда».

В альбомах у Елены Петровны фотографии однополчан: все сплошь молодые девичьи лица. Работу телефонистов на войне часто выполняли именно женщины. Самой Лене было всего 18, когда в 42-м она записалась добровольцем на фронт. Ее зачислили в 74-й зенитный дивизион, который отправился в Саратовскую область . Уже там вологжане влились в более крупное подразделение — 296-й отдельный зенитный дивизион. Зенитчики охраняли стратегические объекты: нефтебазы, аэродромы, мосты. А вот задачей Елены Михеевой, как и других телефонисток, было обеспечить связью подразделения.

«У нас была такая катушка, килограмм 10 весила. И вот мы тянули этот провод от ДКП (дивизионного командного пункта) до каждой батареи и подразделения. По пересеченной местности. Если шли по нашей территории, то еще было безопасно, а когда перешли на освобожденную территорию, там почти все поля были заминированы. Минеры, конечно, проходили, но ведь не всегда все можно было убрать. А если связь порвалась — в любое время, дождь, снег — ты идешь на линию, идешь, обеспечиваешь связь с подразделением», — рассказывает ветеран войны Елена Михеева.

Зенитчиков постоянно перебрасывали — из Балашева в Старую Руссу, дальше в Украину , оттуда в Польшу Германию . Закончила войну Елена Михеева в 120 километрах от Берлина на боевом посту:

«У меня много аппаратов в узле связи было. И я слышу где-то в проводах, в аппаратах, по индукции, слышится звук «Ура!». Пошла к радистке, говорю: «Аня, включи рацию!», она аппарат включила, а там передают сообщение: «с Днем Победы!» Как мы радовались тогда!».

А потом начали салютовать на линии фронта. Елена Петровна вспоминает, это было настоящее зрелище: все небо горело от выстрелов орудий, трассирующих пуль и прожекторов.

Три года провела Елена Михеева на войне, а вернувшись домой, поступила на работу в отдел социального обеспечения, где и трудилась почти до 70 лет. Сказалась военная привычка всегда держать себя в форме.

Сегодня поздравить ветерана с праздником Победы пришли сотрудники газовой компании. Специалисты провели техническое обслуживание газового оборудования. Также Елене Петровне вручили сертификат на оплату газоснабжения в течение года. А еще гости принесли угощение к праздничному столу.

«День Победы — не только государственный, это семейный праздник. Нет другой такой даты, когда история страны так тесно переплеталась бы с судьбой, историей каждой семьи. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Для нас и будущих поколений ветераны всегда будут примером. Примером героизма, мужества, верности долгу и любви к своей Родине, своему Отечеству», — отметила советник по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Анна Одинцова.

Сегодня газовики навестили также еще двух ветеранов, участников Великой Отечественной войны — Николая Хабарова и Григория Швеца.

Николай Николаевич Хабаров служил в воздушно-десантных войсках, и главное, о чем вспоминает, посылки, что получали бойцы из тыла. Теплые варежки и носки не давали солдатам замерзнуть в самые лютые морозы, а открытки школьников со словами поддержки поднимали боевой дух солдат.

Григорий Иванович Швец на фронт попал семнадцатилетним юношей. Служил в 17-й Гвардейской дивизии III Белорусского фронта. Был обычным пехотинцем, как сам говорит — всю Белоруссию прошел пешком.

Свои ордена и медали хранит в обычной картонной коробке, на лацкане — лишь несколько наград. Самой дорогой для себя он считает Орден Красной Звезды. В 44-м под Витебском после штурма высоты 222,9 в живых из их роты осталось только трое мальчишек. Этот же орден однажды во время боя спас солдата от смерти — пуля отрикошетила от звезды, потому один из ее лучей без эмали. После ранения под Кенигсбергом Григорий Иванович восстанавливался в госпитале в Москве , а 9 мая 1945-го встретил уже на Прибалтийском фронте. После войны он еще шесть лет служил в Постдаме, закончил Горьковское артиллерийское военно-политическое училище, служил на Дальнем Востоке и в других частях Советского Союза, вырастил и воспитал двоих сыновей.

Добавим, что сотрудники газовой службы в преддверии дня Победы проверили в регионе и техническое состояние газового оборудования мемориала «Вечный огонь». В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» проверка прошла как в Вологде, так и в 12 населенных пунктах региона, где есть подобные памятники.