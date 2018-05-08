«Спасение утопающих ‐ дело рук самих утопающих»: жители дома в Красноармейске не могут добиться ремонта

Одной из управляющих компаний Красноармейска впору подавать заявку на конкурс «самые креативные решения в коммунальной сфере» — портфолио богатейшее. Например, кусок фанеры, прибитый к потолку, закрывает последствия обвала или отверстие в подвесном потолке для слива воды с протекающей крыши. Съемочная группа «360» отправилась в Красноармейск, чтобы познакомиться с остроумными коммунальщиками.

Долгожданная, судя по тональности, встреча жильцов с управляющей компанией и администрацией напоминает разговор глухого с немым. Измученные люди не сдерживают эмоций, власть имущие молча и несколько отстраненно, кивают.

Жители верхних этажей дома в Красноармейске жалуются, что из-за протекающей крыши потолок валится людям прямо на головы. Вместо того чтобы решить проблему, управляющая компания прибила к потолку кусок фанеры. И на этом инцидент посчитала исчерпанным. Еще составили акт и от широты душевной добавили — обращайтесь в вышестоящие инстанции.

Подвесные потолки в этом же доме устанавливают со специальными дырами для слива воды. Водопад вместо люстры и сбор воды с потолков вместо утренней зарядки для детей — здесь картины привычные. В управляющей компании меж тем дальше составления актов не идут. При личном разговоре с директором стало понятно, почему. Ирина Бугрова считает, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Или фонда капремонта, на худой конец.

Обозленная на безответственных собственников или, может, на то, что за нее так никто и не заступился — ведь над головой та же картина — Ирина Бугрова все же согласилась поехать на место и разобраться в проблеме. Но увидев все своими глазами, тактику директор управляющей компании поменяла. Оказывается, она работает, не покладая рук. И хоть это не в ее компетенции — крыша на капремонте — делает, что может, и даже больше. Уже и сроки конкретные есть.

С ремонтом квартир тоже, заявила, поможет. И пусть снова не ее работа — но чего не сделаешь ради жильцов. Добавить убедительности помог представитель администрации. Все знают о ситуации, проблему решают, держат на контроле. Теперь и жители будут в курсе. До конца лета крышу починят. Все остальные капитальные работы закончат к декабрю. И тогда у жильцов начнется действительно новая жизнь.