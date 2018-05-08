Капитальный снос. Мэрия готовится убрать 150 киосков с воронежского рынка 

Речь идёт о рынке «Южный» на Машмете. На Машмете скоро будет очень не спокойно. Там назревает новая война торговцев. Точнее на рынке «Южный». Оттуда уберут более 150 павильонов. Спустя 15 лет работы рынка чиновники вдруг решили, что эти киоски стоят незаконно. Владельцы точек митингуют и готовятся подавать в суд. От посетителей отбоя нет и в будний день. На рынке «Южный» покупатели выстраиваются в очереди за нужными товарами. Рынок «Южный» — это сотни торговых мест, здесь можно приобрести всё — от еды до ритуальных принадлежностей. Покупатели не только жители Машмета, но и сёл Воронежской области. Рядом находится железнодорожная станция. Теперь эти ряды заметно поредеют — 150 павильонов намерены снести. Покинуть их Администрация рынка потребовала к 1 мая.
— Я не хочу менять свой магазин, который мы строили вместе болью, кровью, на чье-то чужое. И более того, я не знаю, на какой промежуток времени его там оставят. Через месяц ли выгонят, через год, — заявила предприниматель Светлана Сарычева. Почти 200 кв. м, два этажа, тысяча товаров для ремонта. Этот магазин Светлана открывала почти 15 лет назад. Бизнес строила, как говорится, на века. Ведь капитальное здание, уверяет женщина, ей разрешили возвести. Хоть и на арендованной территории. — По разрешению рынка. Нам показывали документ, который на 49 лет. В аренду взята земля рынком. По этой причине мы строили. Мы всё здесь строили капитально. Нам не говорили, что просто поставьте временное сооружение в виде киоска железного, который можно снести, — рассказала предприниматель Светлана Сарычева. Под угрозу сноса попал не весь рынок, а примерно треть. После того, как его решили приватизировать ещё 9 лет назад. Оказалось, часть рынка находится на территории общего пользования, приватизировать такой участок по закону нельзя. В итоге территорию решили поделить. И даже дать участкам разные адреса: — Видите, вот, периметр рынка. Всё это было Чебышева, 9. Теперь выясняется в 2017 году, что тут есть не только Чебышева, 9, но и Чебышева 9Е.
Впрочем, о таких изменениях, уверяет администрация, все торговцы знали. Предпринимателям предложили переехать на законные места, на этом же рынке. С чем согласилось большинство торговцев. Но не владельцы капитальных сооружений. Всего от новых торговых мест отказались 22 человека. — На этой территории предприниматели построили 2-этажные кирпичные, и также одноэтажные здания, что противоречит закону. Это должно было быть НТО, то есть, движимые объекты типа киоска или павильона которые могли бы перемещаться. И сейчас это всё приводится в соответствие, — отметил директор муниципального предприятия «Рынок Южный» Георгий Стасенко. На месте торговых точек мэрия планирует разбить клумбы и обустроить парковку. Когда это случится, и случится ли вообще — большой вопрос. Чтобы благоустроить зеленую зону на месте Остужевского рынка у мэрии ушло 5 лет. И это, пожалуй, единственный пример, где чиновники смогли победить незаконную торговлю. Алёна Сысоева, Виктор Щеглов
Между тем, в течение ближайших 3-4 месяцев предприниматели рынка «Южный» всё же продолжат деятельность — об этом сообщили в мэрии. За это время торговцы как раз смогут перенести свои павильоны или же покинуть территорию рынка. Однако те, кто добровольно покидать насиженные места отказался, остались без света. В мэрии поясняют: подключить их к сети снова — значит нарушить закон. — Все незаконные объекты подлежат сносу. Не может администрация, одной рукой уведомляя незаконные объекты о сносе, скажем так, сносить их, а другой рукой — помогать этим самым незаконным предпринимателям и поставлять им электроэнергию. Это как минимум противоречит закону об антикоррупции Российской Федерации. Мы не можем вести какую-либо деятельность с априори незаконными объектами, — заявил заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов.