Новый дизайн «Ридуса»: руководство пользователя и навигация по сайту

Всем привет! Представляем вам новый «Ридус» . Он состоит из пяти информационных блоков, которые мы назвали «направлениями»:

1. Картина дня — тут вы можете почитать обо всех важных, резонансных, интересных событиях дня и получить разъяснения экспертов. Внизу закреплены три авторские статьи на актуальные и злободневные темы.

Обратите внимание на стрелку в желтом квадрате — нажав ее вы увидите еще больше статей из этого направления. Обладатели устройств с тач-скрином могут листать вправо и влево с помощью привычных свайпов.

Самый популярный раздел «Ридуса» — Бездна новостей — переместился на главную страницу: в блок с желтой рамкой теперь попадает весь контент сайта. Для удобства добавлен фильтр по направлениям, он вызывается нажатием на три вертикальные точки справа от надписи «Бездна новостей». А еще этот блок можно листать вниз.

Под Картиной дня разместилась Карта «Ридуса»: на ней оживают герои новостей в исполнении бессменного художника редакции Ильи Викторова ака Diliago. Карту можно раскрыть на главной странице (кнопкой «распахнуть») или открыть в новом окне — нажатием на желтый квадратик справа.

2. Гражданская журналистика — это трибуна для блогеров и читателей «Ридуса». Любой желающий может предложить свою статью, которая после одобрения редакцией будет опубликована в этом направлении. Тут же публикуются расследования, подготовленные нашей редакцией.

Как размещать тексты, фото и видео на наших страницах, можно выяснить здесь. Однако прежде рекомендуем ознакомиться с требованиями к пользовательским материалам.

Авторские колонки также переехали в Гражданскую журналистику и теперь называются «Мнение». В этом разделе публикуются авторские материалы популярных персон — экспертов, писателей, политиков, известных блогеров, деятелей культуры и спорта.

Следом идет видео-блок. На мониторах с разрешением 1280 px и выше он обзавелся удобным плейлистом.

3. Интересное — третье направление, его задача — просвещать читателей. В нем публикуются новости науки, технологий, кино и музыки, так называемые «сториз» и статьи на историческую тематику. Одним словом, все то, что расширяет наш кругозор.

4. Полезное — тут можно найти советы, лайфхаки, рецепты, рекомендации куда сходить, что почитать и посмотреть, как правильно питаться и помереть здоровеньким.

Ниже — фоторепортажи, с ними все просто: порой серия качественных снимков передает суть происходящего лучше слов.

5. Развлечения — направление с «легким» контентом: развлекательными статьями, тестами, веселыми видео и фотоподборками. Упор делается на визуальную составляющую, а основная задача — вызвать у вас положительные эмоции.

И еще:

У нас появилась функция «отложенного» чтения. При наведении курсора на новость появляется надпись «читать позже», нажатием на нее статья помещается в специальный раздел. Список отложенных статей вызывается кликом по иконке с очками — она в верхнем меню. После прочтения заголовок из этого списка автоматически исчезает. Для постоянного доступа к избранному тексту воспользуйтесь кнопкой «сохранить». Последняя опция доступна только зарегистрированным пользователям.

У отдельных материалов вы увидите изображение перьевой ручки — так теперь помечаются лонгриды. В таких текстах под комментариями мы поместили копию главной страницы. Все остальные новости обзавелись бесконечным скролом — при пролистывании вниз подгружаются другие статьи в хронологическом порядке.

В следующих релизах появятся новые «фичи» — сюжеты, тэги, фильтры для более быстрого доступа к популярным темам, онлайновые видеотрансляции и прочее. Кроме того, мы активно работаем над ускорением загрузки страниц.

А еще в ближайшие месяцы будет запущена мобильная версия сайта. Работа над ней уже идет полным ходом!

Свое мнение о новой версии «Ридуса» присылайте на адрес newridus@ridus.ru. Будем признательны за любой отзыв!

P. S. если пользоваться новым сайтом вам не привычно или он некорректно работает, переходите на старую версию кликом по этой ссылку.