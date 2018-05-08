Ветеран ОВД рассказал о военной службе

Когда началась Великая Отечественная война, Алексею Алексеевичу было 7 лет, и он должен был идти в школу.

— Меня распирала жажда деятельности, я хотел бороться с фашистами, — вспоминает Пель-Дмитриев. — Я попросил у соседки, вату, марлю и сделал себе маску для дыхания — на случай газовых атак. А еще приготовил оружие для фрицев: напихал в пузырек все самое противное на мой взгляд: дохлых мух, касторку, чернила и что-то подобное. И этим я собирался травить немцев, если они подойдут к столице.

Ветеран вспоминает, как во время бомбежек они прятались в убежище, которым служило метро. Он рассказывает, что были и разрушенные здания, но, как ни странно в течение суток их быстро разбирали специальные подразделения противовоздушной обороны, чтобы сбить с толку немецкую разведку.

Именно война повлияла на выбор Алексея Пель-Дмитриева, и после окончания школы он поступает в Саратовское училище КГБ, а по распределению попадает в родной отдел милиции столицы.

33 года он прослужил в уголовном розыске, раскрыл много резонансных преступлений. О нем писала « Литературная газета ». Уже будучи на пенсии, он работал советником у Владимира Колокольцева , когда тот возглавлял уголовный розыск в нынешнем Отделе полиции Пресненского района.

До сих пор Алексей Пель-Дмитриев часто заходит в родной отдел, выступает перед полицейскими, делится опытом, помогает советом.

— Желаю Вам долгих лет жизни, — пожелал полковник Платонов ветерану. –Желаю, чтобы вы еще долго оставались в строю.

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