Британский фанат «Евровидения» подарил Юлии Самойловой открытку на русском языке

ЛИССАБОН , 8 мая. Поклонник конкурса «Евровидение» из Великобритании преподнес российской представительнице Юлии Самойловой на смотре открытку с пожеланиями удачи на русском языке. Певица встретилась с фанатами во вторник перед выступлением на сцене Eurovision Village ("Деревни Евровидения") на Торговой площади Лиссабона.

"С возвращением на «Евровидение», Россия ! Я скучал по вам. Я надеюсь, совсем скоро «Евровидение» вернется в Москву . Мне очень хочется увидеть твое выступление с песней I Won"t Break на сцене", — зачитала Самойлова открытку. Юноша, представившийся Готтэмом, написал ее по-русски латинскими буквами.

"Спасибо, очень приятно", — ответила ему российская певица и написала в ответ по-английски: «Готтэму от всего сердца». Всем пришедшим на встречу поклонникам российская делегация также подарила национальные флаги и значки в поддержку Юлии.

Самойлова рассказала, что накануне встретилась с победителем прошлого «Евровидения» Сальвадором Собралом , он произвел на нее приятное впечатление, рассказывал, как изменилась его жизнь после конкурса. Певице очень нравится португальская столица. «Мне здесь очень нравятся люди — они очень светлые, открытые, будто старые знакомые — и, конечно, архитектура. Хочется фотографировать каждую улочку — узкие, с вывешенным бельем, очень красиво», — отметила она.

Израиль, Португалия, Испания, Вечером во вторник на арене Altice ("Алтис") состоится первый полуфинал конкурса. «Сразу после своего выступления в Eurovision Village отправимся смотреть конкурс, — поделилась Самойлова, которой предстоит побороться за путевку в финал 10 мая, во втором полуфинале. — Очень много достойных, ярких певцов. Мне нравится Бельгия Армения ».

Финал конкурса пройдет 12 мая.