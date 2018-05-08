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Британский фанат «Евровидения» подарил Юлии Самойловой открытку на русском языке
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Британский фанат «Евровидения» подарил Юлии Самойловой открытку на русском языке 

ТАСС 2 часа назад
ЛИССАБОН, 8 мая. Поклонник конкурса «Евровидение» из Великобритании преподнес российской представительнице Юлии Самойловой на смотре открытку с пожеланиями удачи на русском языке. Певица встретилась с фанатами во вторник перед выступлением на сцене Eurovision Village ("Деревни Евровидения") на Торговой площади Лиссабона.
"С возвращением на «Евровидение», Россия! Я скучал по вам. Я надеюсь, совсем скоро «Евровидение» вернется в Москву. Мне очень хочется увидеть твое выступление с песней I Won"t Break на сцене", — зачитала Самойлова открытку. Юноша, представившийся Готтэмом, написал ее по-русски латинскими буквами.
"Спасибо, очень приятно", — ответила ему российская певица и написала в ответ по-английски: «Готтэму от всего сердца». Всем пришедшим на встречу поклонникам российская делегация также подарила национальные флаги и значки в поддержку Юлии.
Самойлова рассказала, что накануне встретилась с победителем прошлого «Евровидения» Сальвадором Собралом, он произвел на нее приятное впечатление, рассказывал, как изменилась его жизнь после конкурса. Певице очень нравится португальская столица. «Мне здесь очень нравятся люди — они очень светлые, открытые, будто старые знакомые — и, конечно, архитектура. Хочется фотографировать каждую улочку — узкие, с вывешенным бельем, очень красиво», — отметила она.
Вечером во вторник на арене Altice ("Алтис") состоится первый полуфинал конкурса. «Сразу после своего выступления в Eurovision Village отправимся смотреть конкурс, — поделилась Самойлова, которой предстоит побороться за путевку в финал 10 мая, во втором полуфинале. — Очень много достойных, ярких певцов. Мне нравится Бельгия, Израиль, Португалия, Испания, Армения».
Финал конкурса пройдет 12 мая.
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