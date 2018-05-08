СМИ Испании: вредные привычки Путина

Более ста тысяч человек прошли по Красной площади в праздничном шествии, посвященном Международному дню солидарности трудящихся, сообщает «Коррео» (02.05). Мэр столицы Сергей Собянин возглавил шествие, которое прошло под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Мэр заявил, что сделает все от него зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше и имели достойную оплату труда.

Участники демонстрации несли флаги, транспаранты, воздушные шары и цветы. Среди лозунгов на транспарантах можно было прочитать: «Работающий человек не должен быть бедным», «Нет повышению пенсионного возраста», «Мир, труд, май». Люди хотят мирного неба над головой. Газета напоминает, что ранее президент России Владимир Путин назвал нетерпимой ситуацию, когда человек за свой труд получает мизерную зарплату и буквально сводит концы с концами.

«Паис» (02.05) рассказывает об акции протеста в Москве против блокировки мессенджера «Телеграм». Поводом для нее стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России это приложение. С таким требованием в суд обратился Роскомнадзор после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. Блокировка «Телеграм» в России началась 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для ее обхода серверы американских компаний «Амазон» и «Гугл» , Роскомнадзор начал ограничивать доступ и к ним. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам «Телеграм» продолжает работать.

По данным московской полиции, в митинге приняли участие 7,5 тысячи человек, а организаторы заявляли участие пяти тысяч митингующих. Участников акции поддержал основатель мессенджера Павел Дуров . На своей странице в приложнении «ВКонтакте» он написал: «Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

«Мундо» (03.05) в статье «Африканская миссия Владимира Путина» рассказывает о прибытии в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) российских военных и наемников. Присутствие россиян может дестабилизировать ситуацию в самом сердце африканского континента, считает газета.

В прошлом году России удалось получить в Совете Безопасности ООН разрешение на поставку оружия в Центральноафриканскую Республику. Таким образом Кремль организовал свою первую африканскую миссию. Россия отправила в ЦАР 170 военных и гражданских инструкторов, которые будут заниматься подготовкой бойцов местной армии, поставила на безвозмездной основе 5200 автоматов Калашникова, 900 пистолетов Макарова, 840 пулеметов, 270 реактивных противотанковых гранатометов, 140 снайперских винтовок.

Источники в гуманитарных организациях утверждают, что Россия готовит также поставки тяжелого вооружения.

По информации газеты, российские военные установили посты на нескольких алмазных рудниках, которые переданы Москве правительством ЦАР в концессию в качестве оплаты военной помощи. С помощью такой стратегии Путин стремится обеспечить присутствие вооруженного контингента в сердце Африки, а также получить прибыльные контракты на освоение природных ресурсов.

Следующая серия новой холодной войны будет разворачиваться, скорее всего, в африканских джунглях, утверждает «Мундо».

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет «Ой» (04.03). «Все отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы. Также особо хочу отметить работу, которая проделана в вопросах безопасности — она уникальна», — цитирует газета президента ФИФА.

Как отмечает газета, все вопросы подготовки к Мундиалю Владимир Путин обсудил с главой ФИФА на встрече в Сочи . Российский президент считает, что Россия к турниру готова, но сейчас самый ответственный этап — «точечной настройки механизмов».

«Мундо» (05.05) рассказывает о расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении незаконной передачи зампредом Центрального банка России Александром Торшиным денег Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США с целью помочь Дональду Трампу победить на выборах президента в 2016 году. Газета утверждает, что НСА истратила на выборы 2016 года рекордную сумму в 55 миллионов долларов, 30 миллионов из которых были израсходованы на помощь Трампу. По американским законам запрещено использовать иностранные деньги для влияния на федеральные выборы.

Как отмечает издание, Торшин — член попечительского совета Федерации практической стрельбы РФ, а также пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США. До перехода на работу в Центральный банк в 2015 году — занимал пост заместителя председателя Совета Федерации РФ.

Он известен своими тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным. «Мундо» напоминает, что согласно конфиденциальному отчету Гражданской гвардии Испании , арестованный в Испании и приговоренный в конце мая 2016 судом к четырем годам лишения свободы за противозаконные сделки лидер Таганской ОПГ Александр Романов тесно связан с Торшиным.

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального «Он нам не царь» и анализ ее последствий привлекли большое внимание СМИ.

«А-бе-се» ( ABC ) (05.05) пишет, что нынешние протесты отличалась от предыдущих. Сторонникам Навального активно противостояли представители провластных движений, в том числе казаки, которые стегали протестующих нагайками, и НОДовцы (Национально-освободительное движение). Акция «Он нам не царь» отличалась подчеркнуто жестокими разгонами и массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо» в ходе протестов, которые прошли в 21 городе России, было задержано 1200 человек.

Как отмечает газета, казаки и НОДодовцы, которых государство взяло в союзники, по сути являются незаконными вооруженными формированиями.

В свою очередь, «Мундо» (06.05) отмечает, что акция сторонников лидера оппозиции Алексея Навального прошла за два дня до инаугурации президента Владимира Путина. Самого Навального полиция скрутила через считанные минуты после того, как он пришел на Пушкинскую площадь. Впрочем, для красивого праздника инаугурации президента пара тысяч демонстрантов, кричащих, что Путин не их царь, не играют роли, ведь 144 миллиона безмолвствуют.

Газета утверждает, что в ближайшие годы молодые протестующие могут стать головной болью Путина. Ими он уже не сможет управлять и манипулировать с помощью государственного телевидения. Благодаря смартфонам и соцсетям они открыли для себя окно в другой мир, которое Кремль, судя по блокировке мессенджера «Телеграм», пытается заколотить гвоздями, отмечает «Мундо».

«Риоха» (07.05) в статье «Вредные привычки Путина» утверждает, что поведение президента России строится на авторитаризме. Несмотря на то, что Владимир Путин проводит жесткую политику по отношению к оппозиции, а государственный аппарат находится у него в услужении, никто не сомневается в том, что он с большим перевесом победил конкурентов на президентских выборах 18 марта. Российский лидер сознательно игнорирует институциональные и демократические принципы и заявляет, что у россиян не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.

Из-за того, что Россия не в ладах с той частью мира, которую принято называть цивилизованной, там — в условиях экономического кризиса — необходимо поддерживать истерический градус, иначе внимание людей может сосредоточиться на причинах их нищенского существования. Возможно, когда-нибудь даже в головах путинского большинства, пишет газета, возникнут вопросы, не связан ли экономический кризис с той политикой, которую проводит Путин, не только экономической, но внутренней и внешней.

Поэтому Путин действует как национал-консервативный лидер, отстаивающий патриотизм и укорененные в православии национальные ценности, заключает издание.

«Диарио Кордова» (08.05) рассказывает о церемонии вступления Путина в должность президента на четвертый срок. С легкой подачи журналистов Владимира Путина окрестили царем, хотя царизм был уничтожен в России еще сто лет назад. Однако и на этот раз инаугурация превратилась в помпезное мероприятие, которое прошло в позолоченном зале.

Как отмечает газета, Владимир Путин начал свой новый президентский срок, взяв на себя обязательство значительно повысить жизненный уровень за счет расходов на здравоохранение и образование и вдохнуть жизнь в застойную экономику России. В указе, подписанном всего через несколько часов после инаугурации, Путин приказал правительству работать над «прорывным научно-техническим и социально-экономическим развитием».

«Мундо» (08.05) сравнила церемонию инаугурации Путина с «коронованием царя». На 19-м году своего правления самой большой страной мира Владимир Путин в возрасте 65 лет достигает полноты своей власти, которая все больше похожа на власть старого царя. Как отмечает газета, Путин не собирается менять прежний курс. Россиянам не столько важно то, что Путин делает, сколько то, что он является воплощением их национальной идентичности. После присяги в богато украшенном Большом Кремлевском дворце Путин заявил, что он осознает свою «огромную ответственность» и поклялся защищать «непобедимую целостность Родины».

Несомненно, Путин пользуется широкой поддержкой населения в целом, но также очевидно, что к его словам о России как о «свободном обществе» необходимо относиться с определённой долей скептицизма. Ведь при Путине «независимость СМИ сократилась, а политическая оппозиция оказалась ограничена жёсткими рамками», утверждает издание.

Газета задается также вопросом, кого видит Путин своим преемником в 2024 году, когда он, скорее всего, сложит свои полномочия. Пока, по ее мнению, достаточно сильных претендентов на его «престол» нет.