График отключения горячей воды на май-2018 от «Казэнерго»

«АиФ-Казань» публикует график отключения воды в Казани от котельных «Казэнерго»

«АиФ-Казань» публикует график отключения горячего водоснабжения в Казани от котельных «Казэнерго». Чуть позже на сайте появятся графики отключения от Татэнерго.

Вахитовский энергорайон

С 10 по 23 мая Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40,

А. Еники, 4/2.

Вишневского, 3, 11, 11а,

Ершова, 8,

Зинина, 1, 3, 5, 7, 9, 20,

Шмидта, 3/15, 29, 33;

Достоевского, 78,

Н. Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ);

Галактионова, 16,

Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);

С 15 по 28 мая Волкова, 7/29,

Тихомирнова, 1, 7, 11,

Калинина, 5, 6;

Горького, 34 (общ МУП «Водоканал»),

Чехова, 6г;

Толстого, 1, 5/28,

Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ),

Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12,

Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69,

Айвазовского, 5, 14, 16,

Х. Атласи, 9, 15, 26,

Вишневского, 22,

Лесгафта, 3, 6,

Чехова, 51, 53, 57,

Ульянова-Ленина, 67/2,

Муштари, 4,

Курашова, 20,

Щапова, 43,

Достоевского, 1;

С 24 мая по 6 июня

Бойничная, 3, 5, 8, 10,

Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61,

А. Еники, 1/51, 2/53, 3, 5, 17,

Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34,

Рабочей молодежи, 9, 11, 22,

Центральная, 35, 39;

Дербышинский энергорайон

С 15 по 28 мая Главная, 56а;

Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а,

Мира, 8, 12а, 16а, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67,

Начальная, 17,

Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33,

Правды, 2, 1; 21а Советская, 7а,

Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32 Халезова, 12а, 14а,

Зареченский энергорайон

С 10 по 23 мая Боевая, 145а, 161, 163;

Деловая, 16 (общежитие порохового завода),

Краснококшайская, 83;

Юдино

С 14 по 28 мая Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а,

Окраинная, 1,

Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а, Р Революционная, 27, 29, 39, 41,

Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40,

Черемховская, 23,

Красикова, 11, 13, 15,

Ферганская, 7,

Нижняя, 8, 15;

С 21 мая по 7 июня

Водников, 56.

С 24 мая по 7 июня

Минусинская, 1 корп.1, корп.2, Минусинская, 2;

С 28 мая по 11 июня

Беломорская, 106а (общежитие);

Болотникова, 9, 11/1 Горьковское шоссе, 15,

Дубинина, 7,

Кутузова, 8, 10, 10а,

Лазарева, 3, 5а,

Можайского, 11,15 корп.1 и 2 (общежитие порохового завода), 17, 19а,

Окольная, 1, 3,

Приволжский энергорайон

С 10 по 23 мая Парина, 2, 4, 4а, 6,

Гарифьянова, 2, 4, 4а, 8, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42,

Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48,

Проспект Победы, 15 (корп.1, 2, 3), 17, 19,

Р. Зорге, 60, 60а,

Сыртлановой, 4, 8, 16, 20, 21;

С 22 мая по 4 июня

Спартаковская, 165,

2-я Газовая, 3.

Карбышева, 61, 63 (корп.1), 63 (корп.2),

Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22,

Мавлютова, 42, 40, 46,

Камая, 12;

Качалова, 84;

Советский энергорайон

С 10 по 23 мая Гвардейская, 16, 16а, 16б,

Красной Позиции, 3а,

Гастелло, 7;

Губкина, 40а, 52а,

Зур Урам, 7, 7а, 8, 10,

пр. Победы, 230,

2-я Азинская, 1а, 3а, 3;

Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17,

Дружбы, 14,

Сибирский тракт, 13;

Даурская, 37, 39, 35а, 44в, 44г;

Гвардейская, 59, 59а, 61, 63;

Отрадная, 48;

Космонавтов, 41, 41а, 49.

С 24 мая по 6 июня

Седова, 1, 5, 7,

А. Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104;

Н. Ершова, 57б, 49а, 49г,

Галеева,16, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА);

П. Алексеева, 7а;

Сибирский переулок, 1;

Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14,

2-я Даурская, 2, 4 (общежитие кооперативного техникума), 4 (корп.2, 3), 20, 20а, 22, 22а, 24а,

Отрадная, 5, 9;

С 31 мая по 13 июня

А. Кутуя, 2/17 (общежитие КФУ), 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16,

Гвардейская, 32 (общежитие КФУ),

Красной Позиции, 2а, 6 и 6а (общежития КФУ).