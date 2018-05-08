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Накануне Дня Победы полицейские Центрального округа возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам
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Накануне Дня Победы полицейские Центрального округа возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Собравшихся поздравил с Днем Победы помощник начальника УВД по работе с личным составом Сергей Соло
8 мая в Управлении внутренних дел Центрального административного округа прошел вечер, посвященный Дню Победы. Сотрудники УВД вместе с ветеранами правоохранительных органов возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей, который находится на улице Средней Калитниковской — рядом с УВД ЦАО.
В колонне полицейские стояли вместе с председателем Совета ветеранов Отдела полиции Китай-город Василием Крячко, председателем Совета ветеранов ОМВД по району Замоскворечье Иваном Печенкиным, председателем Совета ветеранов ОМВД по Преснескому району Владимиром Дмитриевым и многими другими. Также вместе с полицейскими цветы возлагают кадеты из школы имени Таллалихина.
— Мы должны помнить этот праздник, так как он завоеван кровью наших отцов и матерей, — отметила председатель Совета ветеранов УВД по ЦАО Неля Нечаева.
Также собравшихся поздравил с Днем Победы помощник начальника УВД по работе с личным составом Сергей Солод.
— Поздравляю вас с праздником, который мы должны сохранить, — отметила председатель Общественного Совета УВД по ЦАО Мария Сорокина.
А под конец мероприятия в память о погибших советских солдатах собравшиеся выпустили в небо воздушные шарики.
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