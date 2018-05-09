Генерал-полковник Олег Салюков рассказал об организации Парада Победы на Красной площади

Как отметил главнокомандующий сухопутными войсками, ветеран столичный Парад Победы понравился.

«Судя по разговору с ветеранами, им понравилось. Более того, когда провожали Верховного главнокомандующего до Александровского сада, у него спросили, как парад. Министр обороны спросил. Он сказал, что молодцы. Для нас это высшая оценка, мы к этому шли практически полгода. Министр просил передать всем участникам парада поздравления и спасибо за то, что так организовали все. То, что вы сегодня видели, верхняя часть айсберга, апофеоз подготовки. Еще очень много людей, которые задействованы в подготовке, и технические работники, и военная полиция, масса людей. Хотел бы им сказать большое спасибо. Работникам ВПК, руководству Министерства обороны , лично министру», — рассказал Салюков.

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ также отметил мастерство организаторов авиационной части парада. Самолеты летели к Красной площади с восьми разных аэродромов, и необходимо было координировать их своевременное прибытие с точностью до минуты.

«По новинкам сегодня все показали и рассказали… Самолеты взлетают с восьми аэродромов. Представляет, как это выстроить? С восьми аэродромов поставить строй, чтобы они ровно после завершения военизированной части вышли на Красную площадь. Большая работа», — отметил генерал-полковник.