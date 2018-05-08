Останки более 600 погибших красноармейцев, найденных поисковыми отрядами, захоронены на воинском мемориале

В ходе поисковых работ, которые велись несколькими отрядами в разных местах боевых сражений, обнаружены останки 641 воина, из них 127 нашли вологодские поисковики в урочище Вороново. Сегодня останки всех солдат и офицеров Красной Армии захоронили в Новой Малуксе.

В церемонии торжественного захоронения на воинском мемориале приняли участие родственники бойцов, останки которых обнаружены в экспедициях разных лет. Приехали родные Аркадия Силкина и Григория Гришина , останки которого вологодские поисковики нашли в 2016 году.