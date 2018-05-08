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Останки более 600 погибших красноармейцев, найденных поисковыми отрядами, захоронены на воинском мемориале
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Останки более 600 погибших красноармейцев, найденных поисковыми отрядами, захоронены на воинском мемориале 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В ходе поисковых работ, которые велись несколькими отрядами в разных местах боевых сражений, обнаружены останки 641 воина, из них 127 нашли вологодские поисковики в урочище Вороново. Сегодня останки всех солдат и офицеров Красной Армии захоронили в Новой Малуксе.
В церемонии торжественного захоронения на воинском мемориале приняли участие родственники бойцов, останки которых обнаружены в экспедициях разных лет. Приехали родные Аркадия Силкина и Григория Гришина, останки которого вологодские поисковики нашли в 2016 году.
Захоронением останков завершилась очередная экспедиция «Вороново-2018». Проект, в котором приняли участие более ста вологжан, реализуется на средства гранта, выделенного на развитие гражданского общества Фондом президентских грантов, а также при поддержке Российского военно-исторического общества, регионального Правительства.
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