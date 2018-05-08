Постпреда РФ при ООН возмутила негативная оценка паломнического тура «Ночных волков» в БиГ

"Вызывает недоумение выраженная в докладе обеспокоенность по поводу состоявшегося в марте паломнического тура многонационального мотоклуба «Ночные волки» по православным и историческим местам Сербии и Боснии и Герцеговины с неуместным приплетением в этот сюжет односторонних американских санкций и украинской тематики. Мотоклуб «Ночные волки» неизменно координируется с органами правопорядка, проводя на регулярной основе уже несколько лет свои мотопробеги по странам Европы, которые имеют сугубо гуманитарную направленность. Главный посыл — отдать дань памяти нашим славным предкам, одержавшим победу над фашизмом в годы Второй мировой войны", — сказал Небензя.

В докладе Инцко, опубликованном во вторник на сайте ООН, отмечается, что «члены скандального российского клуба мотоциклистов „Ночные волки“ прибыли в БиГ, „по всей видимости, по приглашению правительства Республики Сербской“. „С декабря 2014 года клуб „Ночные волки“ и его лидер (которого не было в составе группы, приехавшей в Республику Сербскую) находятся под санкциями министерства финансов Соединенных Штатов за „причастность к действиям или политике, представляющим угрозу для мира, безопасности, суверенитета или территориальной целостности Украины “, — написал эмиссар.

В своем отчете он также коснулся состоявшихся в январе торжеств по случаю Дня Республики Сербской, которые, по его утверждению, были „запятнаны“ присутствием на параде „представителей сербской так называемой гуманитарной организации „Сербская честь“ в полном военном обмундировании“. „По сообщениям местных и международных средств массовой информации, эта группа на самом деле представляет собой преступную банду наемников, и оппозиционные партии Республики Сербской осудили их участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Республики Сербской“, — отметил Инцко. По его словам, оппозиционные деятели опасаются, что власти республики „привлекают подобные организации для использования в качестве средства запугивания в ходе предвыборных кампаний 2018 года“.

Во всем „виноваты“ сербы

Комментируя доклад высокого представителя, Василий Небензя констатировал, что тот вновь назначил власти Республики Сербской (один из трех государствообразующих субъектов БиГ) виновными „буквально во всех трудностях, с которыми сталкивается процесс реализации“ рамочного мирного соглашения. „И что особенно удивительно — в глубоком политическом кризисе, охватившем бошнякско-хорватскую Федерацию БиГ. Подбор свидетельств в пользу содержащихся в докладе утверждений по-прежнему несбалансирован, зачастую основан на непроверенной информации. Как следствие, искажается реальное положение дел в стране, создаются превратные впечатления“, — констатировал дипломат.

Выступая на заседании Совбеза, Валентин Инцко много говорил о важности евроатлантической интеграции БиГ, а также выражал обеспокоенность нарастанием националистической и ксенофобской риторики, в том числе высказываниями бошнякских политиков о подготовке к возможной войне. По его словам, эти заявления последовали за сообщениями о закупке полицией Республики Сербской крупной партии огнестрельного оружия.

В свою очередь постпред РФ заявил, что модернизация вооружения полиции „происходит в полном соответствии с законами БиГ, что, кстати, признают и отвечающие за безопасность в стране Евросилы“. Небензя обратил внимание на тот факт, что в докладе высокого представителя ничего не сказано о программах замены устаревшего вооружения полиции в Федерации БиГ. Дипломат с сожалением отметил, что вместо поддержки плана мирного урегулирования в БиГ Инцко сосредоточился на лоббировании европейской и евроатлантической интеграции БиГ и призвал к сворачиванию деятельности возглавляемой им структуры. „Эпоха этого чрезвычайного инструментария прошла“, — подчеркнул он.