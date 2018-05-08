Мужчина умер при спуске в скважину

Максим Смирнов приехал в загородный дом неподалеку от Балашихи , чтобы починить скважину. Когда он спустился в кессонный отсек, потерял сознание. Приехавшие на место родственники обнаружили бездыханное тело, когда помочь Максиму было уже нельзя. Вскрытие показало, что он отравился неким газом. Скорее всего — метаном.

Газ в кессонном отсеке скважины мог появиться, если при строительстве пробили канализацию, говорит эксперт по экологии Александр Кукса. Впрочем, в самой фирме, проводившей работы по бурению, уверяют, что на момент сдачи объекта все было в полном порядке.