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Мужчина умер при спуске в скважину
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Мужчина умер при спуске в скважину 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Максим Смирнов приехал в загородный дом неподалеку от Балашихи, чтобы починить скважину. Когда он спустился в кессонный отсек, потерял сознание. Приехавшие на место родственники обнаружили бездыханное тело, когда помочь Максиму было уже нельзя. Вскрытие показало, что он отравился неким газом. Скорее всего — метаном.
Газ в кессонном отсеке скважины мог появиться, если при строительстве пробили канализацию, говорит эксперт по экологии Александр Кукса. Впрочем, в самой фирме, проводившей работы по бурению, уверяют, что на момент сдачи объекта все было в полном порядке.
Полицейские не стали возбуждать уголовное дело, смерть Максима признали несчастным случаем. Вдова Максима считает, что это несправедливо, ее поддерживают и юристы. Адвокат Дмитрий Панфилов считает, что дело необходимо рассмотреть и провести детальную экспертизу происшествия.
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