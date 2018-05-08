Заповедь потомкам

Когда утверждают, что история, даже через многие десятилетия, мощно влияет на сознание и поступки следующих поколений — то трагическое время Второй мировой войны, которая стоила человечеству десятки миллионов погибших (точное количество до сих пор трудно обнародовать даже специалистам) является наилучшим тому подтверждением. Что значит для нынешних украинцев 73-я годовщина завершения Второй мировой войны в Европе? Почему стоит об этом помнить и стоит ли вообще?

Сразу отметим, что существует (и на Украине , и за ее пределами — в России и Европе) сразу несколько концептов этой, поистине Великой, войны и всего, что с ней связано. Первый. Агрессивно (сказать бы, «бешено») имперский концепт «победобесия» («Мы победили — можем повторить!», «Деды воевали», «Россия сильнее всех стран», «Сокрушим фашизм и сегодня!» и тому подобное) классического «путинского» разлива. Нужно четко сказать, что это — «геббельсовский» стиль циничного оправдания прямой военной агрессии РФ против Украины, Грузии — и любых других государств, которые, по мнению Кремля, неспособны дать достойный отпор. Поэтому это — безгранично циничная и отвратительная спекуляция на памяти погибших во Второй мировой. Кроме этого, история уже давно расставила все надлежащие акценты: социально, экономически и, в конце концов, политически Победу в войне одержал не сталинский СССР, а цивилизованный мир (!), и достижения «побежденной» Германии по сравнению с «победителями» свидетельствуют сами о себе.

Однако этот кремлевский сверхагрессивный концепт «Великой Победы» активно навязывается сейчас не только Западной и Центральной Европе (примеров тому достаточно, и тревожно, что далеко не всегда на это реагируют только «маргиналы»), но и циркулирует по Украине. А как иначе расценить эти грязные игрища (другого слова не подберешь!) с так называемым «Бессмертным полком» (кстати, не в «ДНР», а в Полтаве или же реваншистские, по сути, заявления политиков «Оппоблока» («Не дадим никому опорочить нашу Великую Победу» и тому подобное). Память как инструмент агрессии!

И вот вопрос: в противовес этому концепту «победобесия» каким должен быть украинский гуманистический, демократический концепт завершения Второй мировой? По личному мнению автора этих строк, он должен органично включать несколько составляющих. Это — скорбь по миллионам погибших (не «Можем повторить», а «Никогда больше!»), уважение к их памяти, реальная забота о тех, к величайшему сожалению, уже весьма немногочисленных ветеранах, которые есть среди нас (кощунством являются марши ветеранов Великой Отечественной в РФ, когда средний возраст этих «ветеранов» — 70 лет…). Неуместным является триумф, фанфары и помпезность — ведь «триумфатором» считал себя Сталин, который «победил» в войне ценой по меньшей мере 40 миллионов жизней, из них как минимум 8 миллионов украинцев. Но именно поэтому, именно из уважения к погибшим украинцам (среди которых были и настоящие герои, боровшиеся до смерти против агрессора, — как немецкого, так и кремлевского, а не просто сдававшиеся в плен, считая, что это «не их война») — именно поэтому новомодный «правый» концепт «советско-германской войны» вряд ли приемлем. Потому что там нет места украинцам и Украине. А это была наша война.

А вообще критерием глубины исторических оценок всегда была (и есть) человечность. Почитайте, что писали о войне Анатолий Димаров, Олесь Гончар, Александр Довженко , Улас Самчук, Василий Симоненко. А Василий Шукшин еще в 1973 году поделился наблюдением: «Настоящие, правдивые ветераны 8 и 9 мая молча вспоминают погибших побратимов, ордена не носят, как правило. А вот вертухаи, СМЕРШевцы, НКВДисты — наоборот празднуют!»

Комментарии

«Акция рассчитана на наивность западной публики»

Андреас Умланд , немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества:

— Можно только предположить, что эти акции организованы Москвой , имеют пропагандистский смысл и вкладываются в агитационную стратегию Кремля — связывать свои конфликты с Молдовой , Грузией и Украиной со Второй мировой войной. Мы наблюдали это уже в 1992 году, когда тогдашний генерал 14-й армии РФ Александр Лебедь оправдывал вмешательство этой армии в Приднестровский конфликт тем, что в Молдавии — фашистское правительство, которое хуже СС. Эти акции, видимо, являются частью более широкой кампании, которая старается представить российскую агрессию за пределами РФ, как своего рода продолжение антифашистской борьбы во время Второй мировой войны.

Касательно того, почему эти акции вообще состоялись, то в Западных странах есть свобода демонстраций и все люди могут выражать свои мнения, даже если они могут быть сомнительными. Это акция, которая выдумана в Москве и рассчитана на наивность Западной публики и на то, что они не видят пропагандистский смысл этого использования истории Второй мировой войны.

Не думаю, что эти акции представляют угрозу, но они рассчитаны на то, чтобы создать неуверенность Западной реакции на внешнеполитическую агрессию России против Украины. В этом смысле они более проблематичны не столько для Запада, как для таких стран, как Молдавия, Грузия или Украина, которые опосредовано становятся жертвами этих пропагандистских действий.

Что касается того, как вести борьбу с подобной гибридной войной России, то можно отвечать только подачей правдивой информации. Стоит указать на совершенно разный контекст Второй мировой войны и сегодняшней постсоветской ситуации, на то, что российское правительство и государственные органы имеют довольно тесные отношения с праворадикальными, правопопулистскими партиям Западной Европы. Например, есть фотографии Владимира Путина с французским праворадикальным лидером Марин Ле Пен , председателем праворадикальной партии, так называемой «Северной лиги» Маттео Сальвини. Например, это одно из противоречий во всей этой кампании. Или можно также указать на то, что на Украине премьер-министром является этнический еврей Владимир Гройсман . Тем самым вся эта пропаганда о фашистских тенденциях на Украине — абсурдна.

«Это имплицитное оправдание захвата Крыма , войны на Донбассе»

Галина Аккерман, директор российского бюро журнала Politique Diplomatic в Париже:

— «Бессмертный полк» возник где-то 10 лет тому назад в провинции. Это мероприятие, возможно даже спонтанное, очень сильно было поддержано Администрацией президента . Президент Путин сам несколько раз участвовал в этом «Бессмертном полку» и теперь посольство РФ вместе с общественными организациями устраивает эти шествия по всему миру. Например, они прошли в нескольких городах Америки и Европы, и будут продолжаться в ближайшие дни, в частности 9 мая.