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Задержанный московским спецназом казахский миллионер захотел стать россиянином
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Задержанный московским спецназом казахский миллионер захотел стать россиянином 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший советник председателя правления АО «Bank RBK» Жомарт Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство. Об этом сообщает «РИА Новости».
Банкир, объявленный в международный розыск республикой Казахстан по делу о мошенничестве, был задержан 8 мая в Москве оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа.
11 мая он был доставлен в Пресненский суд Москвы, где ему продлили срок задержания до 13 числа. Судья, разъясняя свое решение, заявил, что поводом для продления стала необходимость дождаться «дополнительных доказательств, в том числе результатов рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства России».
Защита Ертаева сообщила суду, что Ертаев совершал международные командировки, никуда не скрывался после того, как был объявлен в международный розыск, никем не задерживался, им были поданы документы на получение российского гражданства.
В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структуры приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась. Прокуратура Казахстана заявила, что Ертаев объявлен в международный розыск в 2014 году, в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена.
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