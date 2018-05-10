Задержанный московским спецназом казахский миллионер захотел стать россиянином

Бывший советник председателя правления АО «Bank RBK» Жомарт Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство. Об этом сообщает «РИА Новости».

Банкир, объявленный в международный розыск республикой Казахстан по делу о мошенничестве, был задержан 8 мая в Москве оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа.

11 мая он был доставлен в Пресненский суд Москвы, где ему продлили срок задержания до 13 числа. Судья, разъясняя свое решение, заявил, что поводом для продления стала необходимость дождаться «дополнительных доказательств, в том числе результатов рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства России ».

Защита Ертаева сообщила суду, что Ертаев совершал международные командировки, никуда не скрывался после того, как был объявлен в международный розыск, никем не задерживался, им были поданы документы на получение российского гражданства.