Си Цзиньпин призвал рационально решать торговый конфликт с США

"Команды двух стран могут поддерживать контакт для того, чтобы найти рациональное решение для существующих торгово-экономических вопросов и добиться взаимовыгодного результата", — заявил Си Цзиньпин.

Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед . Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Си Цзиньпин назвал состоявшиеся переговоры «искренними, высокоэффективными и конструктивными». Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения всегда были и остаются двигателем китайско-американских отношений.

Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.