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Си Цзиньпин призвал рационально решать торговый конфликт с США
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Си Цзиньпин призвал рационально решать торговый конфликт с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал конструктивно подойти к урегулированию существующих между двумя странами торговых противоречий, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Команды двух стран могут поддерживать контакт для того, чтобы найти рациональное решение для существующих торгово-экономических вопросов и добиться взаимовыгодного результата", — заявил Си Цзиньпин.
Переговоры США и КНР по торговле проходили в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Си Цзиньпин назвал состоявшиеся переговоры «искренними, высокоэффективными и конструктивными». Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения всегда были и остаются двигателем китайско-американских отношений.
Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.
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