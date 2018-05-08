Первый замглавы Минкавказа возглавил группу по сотрудничеству с округами Саудовской Аравии

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов возглавил рабочую группу по межрегиональному сотрудничеству в рамках межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа.

"Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа Одес Байсултанов возглавил с российской стороны рабочую группу по межрегиональному сотрудничеству в рамках межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Со стороны Саудовской Аравии двустороннюю рабочую группу возглавит исполняющий обязанности заместителя Министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии по внешней торговле господин Абдель Рахман бин Ахмад Аль-Харби", — говорится в сообщении.

Поясняется, что рабочая группа займется развитием экономического и инвестиционного взаимодействия Саудовской Аравии с регионами России по таким направлениям, как торговля, туризм, высокие технологии, сельское хозяйство, промышленность и медицина. Работа группы будет направлена на расширение двустороннего сотрудничества в сферах культуры и образования, на привлечение квалифицированных кадров в высокотехнологичные отрасли и обмен опытом, и повышение производительности труда. Особое внимание предполагается уделить развитию исламского образования в России за счет проведения научных конференций, укрепления связей между научно-исследовательскими институтами, организации международных стажировок студентов и преподавателей.

"В ближайших планах у рабочей группы содействие выстраиванию деловых контактов между представителями бизнеса Саудовской Аравии и делового сообщества субъектов Российской Федерации. Этому будут способствовать проведение бизнес-сессии и специализированных выставок на территории обоих государств", — цитирует Байсултанова пресс-служба.