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Грузовое совместное предприятие Lufthansa и United начинает набирать обороты
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Грузовое совместное предприятие Lufthansa и United начинает набирать обороты 

AirCargoNews.ru 29 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Американская United Airlines и немецкая компания Lufthansa Cargo запустили свое долгожданное совместное предприятие по воздушным грузовым перевозкам, впервые обсуждение возможности трансатлантического сотрудничества было начато в 2015 году, сообщают журналисты AVIAV.
Начиная с 3 мая, два перевозчика будут совместно управлять продажами и бронированием стандартных и экспресс-отправлений на маршрутах между Европой и США, используя свою совместную структуру.
Начиная с выбранных маршрутов из США, Италии, Великобритании, Ирландии и Германии, перевозчики будут расширять географический охват в ближайшие месяцы и планируют запустить дополнительные продукты и функции в будущем.
Питер Гербер, председатель и исполнительный директор Lufthansa Cargo, сказал: «Совместное предприятие было разработано, чтобы обеспечить повышенную ценность для наших клиентов.
»Комбинация двух сильных сетей предлагает новые варианты маршрутизации. Совместное размещение наших складов, например, в Мюнхене, является дополнительным преимуществом, поскольку клиентам потребуется только одно место для вывоза и доставки импорта. Согласованные процессы и более быстрые переходы между отдельными складами также приводят к более оптимизированному времени транспортировки ».
Президент United Cargo Ян Кремс прокомментировал: «Грузовые клиенты во всем мире ценят скорость, удобство и надежность.
»Благодаря нашему совместному предприятию United и Lufthansa Cargo могут предложить трансатлантическим грузоотправителям больше возможностей, которые дают эти преимущества, в том числе больше маршрутов в комбинированной сети, доступной через каналы бронирования обоих партнеров. Наши согласованные команды и процессы также обеспечивают превосходное качество обслуживания, необходимое для успеха наших клиентов ».
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