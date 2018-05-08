Помогать всегда и каждому: Красный крест спустя полтора века

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца отмечается во вторник, 8 мая. Эта общественная организация спасает миллионы жизней по всему миру и первой приходит на помощь людям, переживающим тяжелые времена. «360» поговорил с председателем «Российского Красного Креста» Раисой Лукутцовой о том, как важно не терять человеческие качества, и насколько бесценна поддержка для тех, кто так в ней нуждается.

Дата празднования 8 мая выбрана не случайно — она приурочена ко дню рождения основателя гуманитарной организации и лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана.

Переломным моментом в жизни общественного деятеля стала битва при Сольферино , свидетелем которой он оказался — тысячи изувеченных солдат остались умирать на поле боя. Увидев страдания людей, Дюнан понял, что не может оставить без внимания то, что военным не оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии он написал одноименную книгу о пережитом в тот день и принял решение о создании организации, помогающей раненым. Его детищем и стал Международный Комитет Красного Креста (МККК), который входит в Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

История Красного Креста в России

Старейшая общественная организация нашей страны «Российский Красный Крест» 15 мая отмечает 151 год со дня образования. Начало ее деятельности положил МККК, но сейчас российское объединение является самостоятельной единицей.

Если говорить о каких-то ярких страницах, по развитию (истории — ред.) России можно отслеживать деятельность «Российского Красного Креста». Но, к сожалению, яркие страницы приходятся на какие-то беды. В частности, это участие РКК в Великой Отечественной войне, далее в становлении уже послевоенной России

Раиса Лукутцовапредседатель «Российского Красного Креста»

В 1854 году Великая княгиня Елена Павловна открыла Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге , которых обучал известный русский хирург Николай Пирогов . Во время Крымской войны больше 200 девушек спасали раненых на поле боя и в военных госпиталях.

Спустя несколько лет император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, который в 1879 году переименовали в Российское общество Красного Креста.

Главное — помощь пострадавшим

Рассказывая о самом главном предназначении организации — помощи пострадавшим, Раиса Лукутцова делится собственными переживаниями.

«Если говорить о событиях последних лет — это, конечно, события в Беслане . Я очень часто вспоминаю эту трагедию, потому что в тот день сама была в Беслане и видела весь ужас, который перенес осетинский народ в той страшной трагедии», — Раиса Лукутцова.

Российское объединение, по ее словам, тесно сотрудничает с МФКК. Стороны находятся на стадии подписания соглашения об оказании помощи регионам, пострадавшим от наводнений этой весной. В других субъектах РФ также есть программы, которые поддерживает МФКК. Одна из них — это работа с мигрантами в Санкт-Петербурге.

Сейчас организация помогает людям, пострадавшим в результате пожара, который случился в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Лукутцова уточнила, что на данный момент сумма пожертвований, поступивших РКК, составила 136 миллионов рублей.

«Мы очень активно занимаемся ликвидацией последствий этой трагедии, хотя понимаем, что ни одна благотворительная помощь не может компенсировать то горе, ту беду, которая постигла родителей, который потеряли детей, семьи, которые потеряли своих близких», — Раиса Лукутцова.

Помогать каждому

Сейчас ежедневная работа гуманитарной организации заключается не только в помощи пострадавшим.

Где бы что ни случилось, первой появляется эмблема Красного Креста

Раиса Лукутцова

«Российский Красный Крест» поддерживает мигрантов, предоставляя им бесплатные юридические консультации. Не так давно в качестве эксперимента в аэропорту «Внуково» открылось окно, где специалисты рассказывают о том, что необходимо сделать для получения официального статуса.

Деятельность организации и ее предложения отличаются своим разнообразием — одной из успешных инициатив стало обязательное использование детских кресел в автомобилях.

Молдовы, Помимо этого объединение активно занимается проблемами здравоохранения, в частности, борьбой с такими социально значимыми заболеваниями, как ВИЧ и туберкулез. Для того, чтобы победить болезни, организация сотрудничает с коллегами из Беларуси Казахстана и других стран. В прошлом году «Российский Красный Крест» выиграл президентский грант на сумму 22 миллиона рублей для поддержки донорства — в 10 регионах РФ организация реализует программу, которая называется «Я твой донор».

«Сдача крови является гуманным и благородным человеческим актом сочувствия, сопереживания, милосердия — как раз теми принципами, которыми руководствуется «Российский Красный Крест», — Раиса Лукутцова.

Также в организации работает ресурсный центр по оказанию первой помощи, где любой человек может пройти обучение.

Символ надежды

Сейчас эмблема Красного Креста — один из самых узнаваемых символов в мире. Миллионы людей помогают организации в качестве добровольцев или благотворителей. Работники российского отделения поддерживают нуждающихся в самые тяжелые моменты их жизни.

«Накануне праздника 8 мая и особенно 15 мая я хотела бы поздравить всех — и сотрудников, и особенно волонтеров «Российского Красного Креста», эту большую армию, которая помогает безвозмездно, помогает нашей организации в реализации программ, участвует в акциях и мероприятиях», — Раиса Лукутцова.

РКК находится на самофинансировании. Средства, которые получает организация, в основном состоят из благотворительных пожертвований.

«Хочу сказать огромное спасибо всему населению нашей огромной России, потому что когда случаются какие-то беды, то люди, доверяя нашей организации, делают пожертвования, будучи уверены в том, что мы распределим денежные средства профессионально и грамотно», — Раиса Лукутцова.