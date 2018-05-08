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В парке «Ангарские пруды» починили более 20 фонарей
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В парке «Ангарские пруды» починили более 20 фонарей 

Управа района Дмитровский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В парке «Ангарские пруды» привели в порядок более 20 неисправных и накренившихся фонарей. Проблему устранили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Меры были приняты через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по ремонту и замене светильников. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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