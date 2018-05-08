Рустэм Хамитов поздравил ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

73-ю годовщину Победы встречают 1210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны. Героев, ковавших мир и покой, а также их потомков поздравил сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил, что нынешнее поколение военных достойно перенимает опыт и знания солдат победившей Красной Армии, а ветераны как и прежде будут окружены заботой и вниманием.

Под вечные мелодии военного лихолетья они встречаются с боевыми товарищами и наставляют молодых. С возрастом им всё труднее носить медали и ордена, но в каждый май как по волшебству приходят сила и энергия.

Михаил Галимов, ветеран Великой Отечественной войны: «Я подремонтировался, пока сюда пришел. Я же спортом занимался, а десантные войска у нас крепкие».

Разменяв девятый десяток, они теперь редко выходят на улицу. Но раз в году собирают волю в кулак, чтобы принять участие в праздновании Великой Победы: вспомнить как едва достигнув совершеннолетия, умоляли военкома отправить на фронт, как грудью закрывали женщин и детей от фашистских пуль, как обходились коркой черствого хлеба, как сдерживали слезы и в итоге вернулись домой с победой.

Сагит Ишбердин, ветеран Великой Отечественной войны: «Такая радость была, салюты, поздравляли друг друга, обнимались».

Из республики за четыре года войны были призваны на фронт 700 тысяч человек, больше половины не вернулись. Сегодня тех, кто видел смерть в боях, осталось меньше полутора тысяч фронтовиков и 632 инвалидов войны. На концерт пригласили тружеников тыла — кто лил пот у мартенов, в шахтах, госпиталях, на нефтепромыслах.

Спустя 73 года памяти и исторического анализа поисковики республики продолжают находить артефакты и останки солдат, которые полегли в боях. Только в прошлом году волонтерами во время 20 экспедиций были обнаружены тела 100 советских солдат, 13 героев наконец обрели покой в Башкортостане.

Хоть и прошло 73 года со дня Победы, открываются новые доселе неизвестные факты войны — о том, какой вклад в разгром фашистской Германии внесла наша республика. Волжскую крепость в мае 1942 года защищали три тысячи воспитанниц башкирского комсомола. А их земляк Виктор Лоскутов пустил ко дну несколько транспортных судов противника. Во взятии Берлина особо отличились наши земляки — лётчик-штурмовик Георгий Мушников, артиллеристы Василий Тарасенко и Алексей Калганов, разведчик Габдулхай Саитов. Подвигам и вечной славе посвятил свое выступление и Рустэм Хамитов. Глава региона заявил, что и впредь поддержка ветеранов и тружеников тыла останется делом первой важности.

Рустэм Хамитов: «Продолжается большая работа по обеспечению жильем инвалидов, участников Великой Отечественной войны и их вдов. С 2010 года жилищные сертификаты получили более 11 тысяч человек. В республики и впредь будет делаться всё для надежной социальной защиты старшего поколения».

Несмотря на болезни и возраст, закалённые в сражениях солдаты продолжают нести боевое дежурство. Только теперь в школах, на уроках по патриотическому воспитанию молодёжи. Они по-прежнему в строю, и по-прежнему делают важную работу по сохранению и защите своей Родины.