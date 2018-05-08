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Bloomberg: на авианосце Jerald R. Ford возникли неполадки в двигательной установке
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Bloomberg: на авианосце Jerald R. Ford возникли неполадки в двигательной установке 

ТАСС 35 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Проблема с двигательной установкой возникла на новейшем американском авианосце Jerald R. Ford. Как сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg, проблема, о которой ранее не было известно, возникла еще в январе, когда авианосец находился в плавании.
В апреле 2017 года, по данным агентства, за месяц до передачи корабля ВМС США, возникала такая же проблема с главным опорным подшипником в двигательной установке. На верфи Hungtington Ingalls Industries пришли к выводу, что причина неполадки — производственный дефект, а не нарушение правил эксплуатации оборудования. Сейчас сроки приведения авианосца в начальную боеготовность сдвинулись с 2020 года на 2022 год.
Как отметило агентство, в ходе состоявшихся в Конгрессе слушаний по военному бюджету представители ВМС США не обсуждали возникшую авианосце проблему, а члены Палаты представителей и сенаторы не задавали на этот счет вопросов. По словам директора Главного бюджетно-контрольного управления США Шелби Оукли, последняя по времени неполадка «вызывает сожаление, однако такое положение дел с качеством строительства этого и других кораблей не вызывает удивления», поскольку ВМС США уже сталкивались с проблемами при приемке кораблей.
Строительство авианосца Jerald R. Ford началось в 2008 году. Оно обошлось в $12,9 млрд
Этот авианосец нового класса идет на смену кораблям класса Nimitz. Полетная палуба Jerald R. Ford больше, чем у его предшественников, поэтому он может нести больше самолетов и вертолетов: в его ангарах смогут разместиться свыше 75 летательных аппаратов против более чем 60 у авианосцев класса Nimitz. Электромагнитная катапульта и усовершенствованный аэрофинишер позволят авианосцу на треть повысить темпы боевых вылетов палубной авиации по сравнению с нынешним поколением авианосцев. Кроме того, Jerald R. Ford оснащен двумя новыми ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в три раза больше электричества, чем корабли класса Nimitz, что призвано способствовать в том числе применению новых систем вооружений в будущем.
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