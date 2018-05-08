Сколько правителей сбривали русским бороды

5 сентября 1698 года на Руси началась «культурная революция»: Петр I ввел налог на бороды. Гордости русского мужчины был нанесен страшный удар. Петр был не первым и не последним русским правителем, кому не нравились бородатые поданные. Вспоминаем всех окаянных брадоборцев Земли Русской.

Если бы великороссу, живущему в веке XVII посчастливилось попасть в наше время, то первым дивом для него стало бы не наличие телевизоров, «айпадов» и мобильных телефонов, а отсутствие бородатых мужчин.

Будьте уверены, что «гость из прошлого» решил бы, что попал в ад. И, вероятно, был бы не так далек от истины. Так случилось, что смутные и кровавые страницы русской истории тесно связаны с отсутствием растительности на подбородках у ее правителей.

Василий III Первым русским монархом, освободившимся от волос на подбородке, был Василий III. По легенде, он подстриг бороду, чтобы выглядеть моложе в глазах своей второй супруги Елене Глинской. В безбородом состоянии он проходил недолго, но это Руси чуть не стоило независимости.

Пока Великий князь щеголял гладковыбритой молодостью, в гости пожаловал крымский хан Ислям I Герей в комплекте с вооруженными редкобородыми земляками. Дело грозило обернуться новым татарским игом. Но Бог сохранил. Сразу же после победы, Василий снова отпустил бороду. Дабы не будить лиха.

Царь Борис, первый «нерюрикович» на московском престоле, мечтал провести реформы в Русском государстве. Начать он решил с себя, покончив с растительностью на подбородке. Бояре и патриарх всеми силами пытались уговорить царя вернуть бороду, но Борис был непреклонен. Беда не заставила себя долго ждать.

В 1600 году на Руси начались погодные аномалии: летом шел снег, зимой — распускались деревья. Следом на страну обрушился величайший за всю историю голод, который продлился 3 года. Цена на хлеб подскочила в 100 раз. Начались народные восстания, а на границе с Польшей объявился самозванец.

Интересно, что Борис Годунов на всех портретах изображен с бородой. Это связано с поздней цензурой — русские летописцы не могли допустить, чтобы царь выглядел как «басурманин».

После кончины Бориса царем стал его пятнадцатилетний сын — Федор Годунов. То ли в силу возраста, то ли в силу образованности, о которой говорят историки, Федор Борисович также не отличался бурной растительностью на лице. По этой причине некоторые бояре не хотели давать присягу второму подряд безбородому государю.

Единственным верными людьми для Федора стали немцы-наемники. Разумеется, безбородые. В таком положении молодому царю оставалось либо побрить всех бояр, либо самому отрастить бороду. Ни того, ни другого сделать он не успел, пав от рук бородатых придворных.

Лжедмитрий I У сменившего Годуновых Лжедмитрия тоже не заладилось с бородой. Растительность, которую он пытался отпустить на подбородке, выражалась в паре десятков тонких волосков и предательски выдавала в нем самозванца. По легендам, Лжедмитрий испробовал на собственной физиономии сотни рецептов, стимулирующих рост волос, но все оказалось тщетно.

С приклеенной бородой ходить было как-то не с руки, поэтому Самозванец заставил побриться все свое окружение. Воцарившись в Кремле, он хотел было распространить «безбородье» и на бояр, но не тут-то было. Расставаться с бородой бояре не захотели, вскоре с Лжедмитрием I было покончено.

Пётр I При Петре I бородоборчество было организовано в систему. Петр Алексеевич посетил «гладковыбритую» Европу, и понял, что все беды на Руси связаны с растительностью на подбородке. В 1705 году царь издал указ об обязательном брадобритии. Теперь за право носить бороду аристократам нужно было выложить от 50 до 100 рублей. «Бородачи» получали так называемые бородовые знаки, этакие паспорта на бороду.

Нелегальное ношение волос жестоко каралось. Царский шут Яков Тургенев по приказу Петра брил провинившихся даже во время балов, снимая острым лезвием с щек вместе с волосами кожу и мясо. Налог на бороду был отменен только императором Александром II.

Павел I Император Павел I по болезни не имел растительности на лице. Видимо, поэтому бородатых особо не жаловал. Начав реформы в армии, он вознамерился не только построить ее по прусскому образцу, но и избавить ее от последних бородатых офицеров. Задуманное ему удалось осуществить, однако те же безбородые гвардейцы его и погубили.