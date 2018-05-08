На Западе обсуждают смену тактики борьбы с Россией

В Европе всё чаще стали приходить к выводу, что их усилия по дискредитации Москвы на деле оказываются тщетными. Немецкий политолог Андреас Умланд предложил вместо открытой вражды полюбовную интеграцию и изложил детали своего плана местному изданию DieWelt.

По мнению эксперта, в ближайшее время необходимо выработать и предложить россиянам конкретный план мер по постепенной интеграции Москвы в западное сообщество. Нужно детально проработать обоснование целесообразности данного процесса и объяснить простым языком, как изменятся возможности простых людей по улучшению качества их собственной жизни.

«На самом деле это не так уж и сложно, — отмечает Умланд. — Даже в условиях сегодняшних санкций есть то, чем Запад мог бы заинтересовать Россию . Возьмём, например, деятельность ЕС в рамках своего восточного партнёрства. Это могло бы стать хорошим началом».

Он убеждён, что здесь нужно просто действовать по хорошо отработанной ранее схеме, которая неоднократно успешно применялась в отношении государств на постсоветском пространстве.

«На практике это могло бы означать, что России — как до неё Украине или Грузии — будет предложена какая-нибудь особенная дорожная карта по визовой либерализации со странами Шенгенского соглашения, а также расширенная зона свободной торговли с ЕС», — подчёркивает эксперт.

По его мнению, российский народ с лёгкостью «купится» на такую приманку, а возможное противодействие подобному сближению со стороны официальных властей выльется на деле в массовые протесты и гарантировано приведёт к падению популярности правительства.

Дальше политолог предложил перейти ко второму этапу. Взаимодействие в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией , Украиной и Грузией, а также Всеобъемлющее торговое соглашение между ЕС и Канадой , по его мнению, могли бы стать основой для формирования особой зоны свободной торговли от Ванкувера до Владивостока

«В конечном итоге, — считает Умланд, — удалось бы подтолкнуть Москву к рассмотрению целесообразности усиления взаимодействия с НАТО , для этого альянс можно будет даже немного реформировать. В отношении многих других стран такая тактика срабатывала без сбоев».

По мнению эксперта, самым большим помощником в борьбе с Москвой может стать сам российский народ, западным государствам всего лишь нужно суметь ему всё выгодно преподнести и, конечно же, проспонсировать.