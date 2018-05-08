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«Орелстрой» отмечает День Победы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, солнечным утром 8 мая, сотрудники компании ПАО «Орелстрой» возложили цветы в сквере Танкистов.
Это событие является важнейшим для компании еще и потому, что 75 лет назад именно руководители и рабочие «Орелстрой» пришли в город сразу после его освобождения.
Мероприятие, поддержанное личным присутствием врио губернатора Андрея Клычкова, традиционно объединило весь город, для жителей которого праздник День Победы навсегда останется днем памяти и единения.
Напомним, что военная строительная организация УВСР-39 (впоследствии — ПАО «Орелстрой») приступила к восстановлению города Орла летом 1943 года, еще задолго до Дня Победы, еще до того, как саперы полностью разминировали развалины города. Этот год и считается «днем основания» современного крупнейшего строительного холдинга ПАО «Орелстрой».
Сообщение «Орелстрой» отмечает День Победы появились сначала на РИА 57.
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