Как HBO проникнет в 50% американских домов

По заявлению СЕО НВО Ричарда Плеплера , компания может достигнуть 50% уровня проникновения в домохозяйства США . Достижение этой цели требует серьезного роста, поскольку сейчас НВО присутствует примерно в трети американских домов.

Рост числа подписчиков НВО в течение 2017 года был внушительным — 5 млн человек. Более того, г-н Плеплер говорит, что за последние 5 лет компания увидела прирост в размере 35%. Видимо поэтому у него есть основания верить, что целевой показатель в 50% достижим:

«Мы считаем, что есть еще потенциал для роста и мы используем эту возможность.»

Так что же может обеспечить рост сейчас, и что будет способствовать этому в будущем:

Уверенный рост HBO Now В апреле 2015 года компания запустила сервис HBO Now, после нескольких лет скромного прироста аудитории премиального канала. Потребовалось почти 2 года для того, чтобы сервис набрал 2 млн подписчиков. 2017 год стал прорывным, компания увидела рост с 2 млн подписчиков в феврале до 5 млн к концу года.

Новые 3 млн подписчиков в HBO Now обеспечили каналу лучший за всю историю существования год, аудитория выросла до 5 млн чел. Итак, откуда взялись еще 2 млн пользователей и как канал достигнет 50% проникновения?

Традиционное платное ТВ вряд ли поможет

Прирост числа подписчиков НВО за счет традиционных операторов платного ТВ если и был, то минимальный. Кабельные, спутниковые и телеком-операторы стабильно теряют подписчиков, в 2017 году их число сократилось примерно на 3,5 млн Кроме этого их клиенты отказываются от премиум каналов, чтобы экономить. Г-н Плепер заявляет, что ведущие партнеры НВО из числа операторов платного ТВ поставляют канал в 50% домохозяйств. Тем не менее увеличение проникновения на сокращающемся рынке может и вовсе не дать роста.

vMVPDs — важная часть роста НВО Виртуальные операторы, такие как Sling TV и DirecTV Now дают пользователям возможность подписаться на НВО в своих сервисах. Так, например, подписчики DirecTV Now всего за $5 в месяц могут добавить НВО в свой пакет каналов. Sling TV и PlayStation берут стандартные $15 в месяц.

Операторы vMVPD показали внушительный рост в 2017 году. Sling TV на конец года имел 2,2 млн подписчиков, на 40% больше, чем годом ранее. DirecTV Now закончил год с 1,46 млн подписчиков, что на 200 тыс. больше прошлого года. Считая уровень проникновения операторов MVPD равным уровню обычного платного ТВ, НВО мог быть получить более миллиона новых пользователей за счет Sling TV и DirecTV Now. Приток от DirecTV Now мог быть еще больше, учитывая цену на НВО в три раза меньше стандартной стоимости НВО Now.

Число пользователей НВО от vMVPD операторов все еще остается на высоком уровне. И PlayStation Vue и Hulu Live дают доступ к подписке на НВО. При этом ни Sony, ни Hulu не раскрывают информацию о числе подписчиков в их сервисах.

Примерно половина корд-каттеров традиционного ТВ имеют подписку на сервисы vMVPD. Поскольку их число растет, можно говорить о росте за счёт vMVPD и в будущем.

YouTube может сильно повлиять на подписки

Есть один крупный игрок vMVPD, у которого нет еще регулярного партнерства с НВО: YouTube TV Google не сообщает, какое число подписчиков сейчас у YouTube TV. Однако, в 4 квартале 2017 года по данным отчета Video Trends компании TiVo 8,5% респондентов заявили, что пользуются этим сервисов. 3,8% — ответили, что используют DirecTV Now и 2,3% — Sling TV.

К данным цифрам нужно относится осторожно. Возможно часть принявших участие в опросе путали YouTube TV с YouTube на ТВ. Иначе говоря, даже если половина указанных TiVo пользователей реально есть у YouTube TV, все равно можно считать сервис новым лидером в данной категории сервисов, с числом подписчиков 2-4 млн чел.

В настоящее время YouTube TV дает пользователям возможность подписаться на канал Showtime за $11 в месяц. Г-н Плеплер и его команда ожидаемо будут работать над сделкой с YouTube TV из-за миллиона потенциальных подписчиков.

Почему это важно

НВО рассчитывает увеличить присутствие с 1/3 до 1/2 домохозяйств в США.

Традиционные операторы платного ТВ не окажут сильного влияния на этот рост.

НВО Now растет быстрыми темпами и существенно повлияет на совокупный уровень проникновения.

Виртуальные операторы MVPD также быстро развиваются и это поможет достичь НВО намеченного результата

ИСТОЧНИК: nSCREENMEDIA