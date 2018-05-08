Российский Парад Победы — парад оружия

На ежегодном Параде Победы, который пройдет в среду на Красной площади в Москве Россия продемонстрирует свои новейшие и наиболее продвинутые вооружения.

Репетиции парада, который проводится в честь 73-ей годовщины капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, начались сильно заранее — и мир получил шанс украдкой взглянуть на то, что предстоит 9 мая.

И вот что нам предстоит увидеть.

Истребитель Су-57 Су-57 — первый истребитель-невидимка пятого поколения российской разработки. Хотя его первый полет состоялся в 2010 году, самолет до сих пор формально не принят на вооружение.

Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве

По сообщению российского министра обороны государственному агентству ТАСС , два Су-57 были переброшены в Сирию в феврале этого года для «боевых испытаний».

Официально вступив в строй, Су-57 станет членом элитного клуба истребителей-невидимок пятого поколения: на данном этапе в нем состоят лишь американские F-22 и F-35 и китайский J-20.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Во время репетиций на прошлой неделе новая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» была на борту двух МИГ-31К.

Анонсируя новое оружие 1 марта, президент России Владимир Путин заявил, что эта ракета способна развивать скорость, превышающую скорость звука в десять раз, преодолевая все существующие и потенциальные системы ПРО.

«Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом», — заявил замминистра обороны Юрий Борисов в интервью ТАСС на этой неделе.

Баллистическая ракета «Ярс»

Баллистическая ракета «Ярс», также известная как СС-27, — подвижный комплекс, способный нести до 10 ядерных боеголовок. По данным Агентства по противоракетной обороне (АПО), ракета имеет дальность до 12 тысяч километров.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» на репетиции военного парада на Красной площади

В настоящий момент в арсенале России имеются 73 ракеты этого типа, из которых 63 размещены на мобильных платформах и десять — шахтного базирования, сообщает АПО.

«Ракета может маневрировать во время полета и имеет средства искажения характеристик боевых блоков при помощи активных и пассивных ложных целей, что дает ей преимущество перед современными средствами ПРО», сообщает АПО.

Танк «Армата»

Впервые Россия похвасталась новым танком Т-14 на Параде Победы в 2015 году.

Танк Т-14 «Армата» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади

По сообщению ТАСС, в этом году начнется первоначальное тестирование «Арматы», после чего будут проведены оперативные испытания.

К 2020 году российские вооруженные силы рассчитывают получить 100 танков Т-14, заявил замминистра обороны Юрий Борисов в 2017 году.

По сообщению российских СМИ, «Армата» — «сверхсовременный танк с беспилотной башней и новейшей 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, превосходящей свои аналоги по огневой мощи и дульной энергии».

Зенитный комплекс С-400 Зенитный комплекс С-400 неоднократно сравнивали с американской системой «Пэтриот». С-400 предназначен для уничтожения ряда целей, включая как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты, по сообщению проекта «Противоракетная оборона» при Центре стратегических и международных исследований

Ракетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде

При дальности стрельбы в 400 километров, мобильные пусковые установки С-400 дислоцированы в Сирии и в Крыму для защиты российских формирований.

Кроме того, С-400 представляет для России недюжинный экспортный интерес: были анонсированы продажи в Китай и Индию.

Саудовская Аравия. За прошлый год российские СМИ сообщали даже о сделках со странами, традиционно предпочитающими американское оружие, такими как Турция

Зенитный ракетный комплекс «Бук»

«Бук-М2» — самоходный зенитный комплекс средней дальности, предназначенный для защиты от воздушных целей.

Зенитно-ракетный комплекс «БУК-М2» на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По сообщению российских СМИ, система может вести огонь по 24 воздушным целям одновременно и имеет границы зоны поражения в 25 километров по высоте и 45 километров по длине.

«Бук-М2» также эффективен против наземных и надводных целей.