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На приехавшего на «Евровидение» журналиста из Греции напали с ножом
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На приехавшего на «Евровидение» журналиста из Греции напали с ножом 

Российская Газета 33 минуты назад
Греческий журналист, прибывший в португальскую столицу для освещения конкурса «Евровидение», подвергся нападению неизвестного с ножом. Об этом сообщает ТАСС.
По его информации, инцидент произошел в понедельник. Ангелос Дадалиас получил ранения на пути к месту проведения мероприятия. Предположительной целью нападения злоумышленника было ограбление.
Сейчас репортер находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.
Главный песенный конкурс Европы открылся в воскресенье. Сегодня — первый полуфинал. Из 19 конкурсантов далее смогут отобраться только 10 счастливчиков. Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит и российская исполнительница Юлия Самойлова, пройдет 10 мая.
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