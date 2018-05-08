На приехавшего на «Евровидение» журналиста из Греции напали с ножом

Греческий журналист, прибывший в португальскую столицу для освещения конкурса «Евровидение», подвергся нападению неизвестного с ножом. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в понедельник. Ангелос Дадалиас получил ранения на пути к месту проведения мероприятия. Предположительной целью нападения злоумышленника было ограбление.

Сейчас репортер находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.