Александр Дрозденко ответил на главные вопросы выборжцев

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко по результатам рабочей поездки и встречи с жителями Выборгского муниципального района Ленинградской области 16 марта 2018 года

Просим объяснить причину отказа во включении в краткосрочную программу капитального ремонта на 2018 год дома №9 по ул. Сторожевой Башни. Проект был согласован.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более ранний период, собственникам помещений в многоквартирном доме следует обратиться в администрацию Выборгского района.

Администрация, в свою очередь, должна обратиться в комиссию при комитете по ЖКХ Ленинградской области по установлению необходимости проведения капитального ремонта с заявлением о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период срок.

Наша придомовая территория была благоустроена в 2017 году по программе формирования комфортной городской среды. Жители соседних домов интересуются, будет ли в Выборге продолжаться в дальнейшем эта программа.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Дворовые территории, прилегающие к Приморскому шоссе в Выборге, включены в адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве, муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории Выборга на 2018-2022 годы.

Механизм определения приоритетности финансирования предполагает ежегодное проведение общественных обсуждений и различных форм голосований, в результате которых, объекты, получившие наибольшее количество голосов и наименьшее количество замечаний, будут включены в перечень объектов для финансирования в соответствующем году в пределах утвержденных лимитов финансирования.

Объекты, получившие меньшее количество голосов сохраняются в перечне дворовых или общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и переносятся для участия в отборе на будущие периоды.

Что будет с котельной, расположенной в поселке Вещево?

По окончании отопительного сезона 2017-2018 годов запланировано проведение капитального ремонта дымовой трубы котельной, в ходе которого ее высота будет увеличена с 24 до 45 м.

Работы планируется завершить до конца мая 2018 года.

Какие ближайшие планы по газификации Выборгского района? Попадают ли в них поселках Лужки и Красная Долина?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

В настоящее время подпрограмма «Газификация Ленинградской области» предусматривает строительство распределительного газопровода высокого давления в микрорайоне Петровский и двух распределительных газопроводов среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, а также — по ул. Уральская, Тенистая, Гранитная, Большая Гвардейская, Окружная, Малая Гвардейская, Верхняя Поселковая, Парковая, Новопоселковый тупит, Глухой переулок, Зеленый переулок, Малый Гвардейский пр.

Для создания технической возможности газификации поселка Лужки необходимо строительство межпоселкового газопровода от п. Озерки до п. Лужки, ориентировочной протяженностью 12 км.

Рассмотрение этого вопроса возможно не ранее 2020 года, когда будет формироваться программа газификации на последующие периоды.

Для газификации Красной Долины выполняются проектно-изыскательные работы по объекту «Газопровод межпоселковый от п. Поляны до п. Клеверное, п. Краснофлотское, п. Красная Долина с отводами на п. Заполье, п. Сосновый Бор , п. Рябово Выборгского района».

Завершение проектирования ожидается в 2019 году, строительство — в 2019-2021 годах.

Почему в Светогорске отключили проводное радиовещание? Выдали радиоприемники, которые только шипят.

Отвечает комитет по связи и информатизации Ленинградской области направляет.

Происходит неизбежное прекращение действия устаревших технологий: свертывание устаревшего проводного радиовещания и переход к более совершенным технологиям — на цифровое вещание и веб-вещание с применением Интернета.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» , предоставляющие услуги проводного радиовещания на территории Ленинградской области, фиксирует общее снижение количества обслуживаемых абонентов, отказ абонентов от услуг проводного радиовещания.

Для коммерческой компании становится не рентабельно предоставление услуги, которая не востребована населением. Нежелание абонентов пользоваться услугами проводного радиовещания приводит к прекращению предоставления этой услуги и выводу из эксплуатации радиотрансляционных узлов.

Абонентам, у которых проводится отключение радиотрансляционных точек в связи с демонтажем оборудования, ПАО «Ростелеком» в качестве компенсации, по заявлениям установленного образца, бесплатно предоставляет эфирные УКВ-радиоприемники.

Сегодня на территории МО «Светогорское городское поселения» возможен прием сигнала цифрового эфирного телевидения. В пакет телерадиопрограмм российской телевизионной и радиовещательной сети-1 входит десять общероссийских бесплатных телеканалов и три радиостанции (« Вести ФМ »; «Радио Маяк», «Радио России»).

Для индивидуального приема необходимо использовать оборудование с поддержкой стандарта DVB-T2 и уличную антенну ДМВ-диапазона.

При наличии вопросов по зоне приема и используемому оборудованию можно обратиться в центр консультационной поддержки ФГУП РТРС по тел. (812) 234-59-74 или по электронной почте ckp_spb@rtrn.ru.

Когда в нашу городскую поликлинику установят новые флюорограф и маммограф?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Средства для приобретения флюорографа и маммографа для Выборгской поликлиники выделены.

В феврале 2018 года был заключен контракт на поставку маммографа, подписание контракта на поставку флюорографа планируется в мае 2018 года.

В настоящее время проводится конкурсная процедура по выбору подрядчика для выполнения ремонтных работ в помещениях, где будет установлены флюорограф и маммограф.

Окончание ремонтных работ, монтаж медоборудования и ввод в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2018 года.

Когда планируется строительство поликлиники в южном микрорайоне Выборга?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Решение о проектировании поликлиники на 380 посещений в смену в микрорайоне Южный города Выборг принято в марте текущего года. Предполагается, что проектирование начнется в текущем году.

Как планируется повышать заработную плату медицинским работникам в Выборгском районе?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

В текущем году в Ленинградской области целевой показатель соотношения средней зарплаты врачей к среднему доходу (37,3 тыс. рублей) по региону установлен в размере 200%.

Целевые показатели по итогам мониторинга за первый квартал 2018 года по всем медицинским организациям Выборгского района Ленинградской области достигнуты.

Беспокоит неудовлетворительное состояние региональной дороги Лебяжье — Белокаменка на участке от пос. Горьковское до пересечения с региональной дорогой Молодёжное — Верхнее Черкасово. Состояние дороги угрожает здоровью и жизни граждан.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Вопрос текущего ремонта автодороги «Белокаменка-Лебяжье» будет рассмотрен дополнительно при корректировке программы в случае увеличения лимитов финансирования мероприятий по ремонту на 2019-2020 гг.

Комитетом дано поручение обслуживающей организации до проведения текущего ремонта обеспечивать нормативное состояние дороги за счет средств, предусмотренных на содержание.

Когда в Светогорске и в целом по области будет реализован проект по созданию велодорожек?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них относится к зоне ответственности администрации муниципального образования.

Работы по проектированию велодорожек могут проводиться при реконструкции автодороги, включая в себя разработку и экспертизу проектно-сметной документации, отвод земель.

В настоящее время программа по интегрированию велосипедной инфраструктуры в Ленинградской области разрабатывается, после ее утверждения будет определен источник финансирования.

В пос. Ермилово очень нужен детский сад.

Каковы планы по строительству детских садов в Выборгском районе?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

По информации комитета образования администрации МО «Выборгский район», в настоящее время дети из пос. Ермилово посещают детский сад в г. Приморск.

По маршруту пос. Ермилово — г. Приморск обеспечено транспортное сообщение — автобусы №№ 130, 830.

На учете для предоставления места в детском саду на 2018-2019 учебный год состоят шесть человек. Также в пос. Ермилово функционирует филиал Приморской среднеобразовательной школы, на базе которого размещается группа кратковременного пребывания с реализацией образовательной программы дошкольного образования.

В эту группу зачислены 10 детей в возрасте до 7 лет. Дополнительных обращений на зачисление в данную группу от родителей детей дошкольного возраста на сегодняшний момент не поступало.

В 2019 — 2021 гг. планируется строительство нового детского сада на 280 мест в Выборге.

В пос. Гаврилово жилые бараки находятся в аварийном состоянии… Когда они будут расселяться? Акты в наличии имеются.

Когда будет расселен аварийный дом №7 на ул. Речная? Дом без удобств, замерзаем.

Попадет ли наш расселения дом № 8 по улице Лесопильная?

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

По сведениям администрации Гончаровского сельского поселения, речь идет о домах, расположенных по адресу: Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Заводская, д.1А.

В настоящий момент времени осуществляется сбор документов для включения указанного аварийного дома в реестр аварийного жилищного фонда Ленинградской области, с целью его дальнейшего расселения.

В срок до 31.12.2018 года в комитет по строительству Ленинградской области будет направлен соответствующий пакет документов.

Утверждение региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано в 2019 году.

В связи со значительным физическим износом в процессе эксплуатации, многоквартирные дома, расположенные по адресу: ул. 1-ая Речная, д.7 и, ул. Лесопильная, д.8 признаны аварийными и подлежат сносу. Утверждение региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано в 2019 году.

В октябре 2013 году произошел пожар в муниципальной квартире по адресу: Каменногорск, ул. Кооперативная, д. 9-1. Ремонт не был сделан до сих пор, жилья нет. Просим помочь.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

На учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, заявитель ранее не состояла.

В марте заявитель обратилась в администрацию Каменногорска с просьбой о предоставлении ей и членам ее семьи маневренного жилья на территории муниципального образования до решения вопроса по ремонту ее квартиры.

На поступившее заявление предложено 4 варианта жилых помещений маневренного фонда для временного проживания.

В октябре 2017 года сгорел дом по адресу: Кировские дачи, д. 14. Люди остались без единственного жилья. Дом признан аварийным, не пригодным для жилья. Просим помочь в расселении.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

Семьям, обратившимся в администрацию Выборгского района с заявлением о предоставлении временного жилья в связи с утратой единственного места жительства, администрацией предоставлены временные жилые помещения.

При утверждении программы по расселению аварийного жилья на региональном уровне, администрацией района будет подана заявка в правительство Ленинградской области с целью включения многоквартирного дома по адресу: г. Выборг, пр. Каменный Берег, д. 14 в список домов, подлежащих расселению.

7 марта в здании второй бани произошел пожар, в результате которого пострадал наш дом по адресу Ржевский переулок, дом 7.

Какова дальнейшая судьба дома?

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

Собственником жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: Ржевский пер., д. 7, кв. 6 в марте 2018 года был заключен договор на проведение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций, наиболее сильно пострадавшей от пожара части здания.

По результатам обследования будет составлено техническое заключение с выводами по фактическому состоянию конструкций здания. На основании заключения будет рассмотрен вопрос о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Сроки выполнения работ — 35 календарных дней с даты подписания договора. Другая часть дома была затронута огнем только со стороны крыши. К 13 апреля противоаварийные работы и ремонт крыши — закончены.

В Выборге есть здания, потенциально представляющие туристский интерес, но находящиеся в плачевном состоянии. Особые опасения вызывают расселенные дома № 42, 42а по ул. Крепостная.

Просим принять меры по сохранению и восстановлению этих зданий как объектов культурного наследия.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

После проведения мероприятий по формированию земельных участков под нежилые здания объекты недвижимости были включены в прогнозный план-программу приватизации муниципального имущества МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

В настоящее время объекты готовы к проведению оценки рыночной стоимости имущества и будут выставлены на торги в соответствии с 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» с существенными условиями по сохранению и восстановлению вышеуказанных зданий как объектов культурного наследия.

Каковы планы по строительства Дома культуры в г. Приморске?

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

Сформирован земельный участок по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск, улица Пушкинская аллея, разработана проектно-сметная документация получено положительное заключение экспертизы.

В бюджете МО «Приморское городское поселение» предусмотрено софинансирование строительства КДЦ в городе Приморске 1 835, 73 тыс. руб. в 2018 г. и 1 920,17 тыс. руб. в 2019 г. (общая сметная стоимость проекта — 385 846 тыс. руб.

Администрацией МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области подана заявка в комитет по культуре Ленинградской области на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование в объекты муниципальной собственности.

Около десяти лет решается вопрос ремонта дорожного покрытия по улицам Промышленная и Весений Поток. Это самые плохие улицы в Выборге, разбитые большегрузами.

Когда будет произведен ремонт?

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

В 2018 году запланировано проведение работ по ликвидации аварийной ямочности на ул. Промышленная и ул. Весенний Поток.

Поддержание указанных дорог в нормативном состоянии будет осуществляться в рамках текущего содержания.

Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области.

Дом Станислава Ростоцкого на данный момент находится в частной собственности, но собственники дома не возражают против создания дома-музея.

Администрация МО «Высоцкое городское поселение» планирует создание туристического маршрута к дому Станислава Ростоцкого.

Уже проведены следующие мероприятия: асфальтирована дорога, организована парковка, осуществлен монтаж системы наружного освещения. Кроме того, в школе имени Станислава Ростоцкого существует музей, постоянно проводятся мероприятия и вечера его памяти.