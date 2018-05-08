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Новая авиакомпания Анголы Air Connection Express приобретает Q400
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Новая авиакомпания Анголы Air Connection Express приобретает Q400 

AirCargoNews.ru 54 минуты назад
Фото: AirCargoNews.ru
Компания Bombardier Commercial Aircraft подписала соглашение о продаже шести новых турбовинтовых самолетов регионального сообщения Q400 с предприятием African Aero Trading, выступающим от имени консорциума, состоящего из авиакомпаний Air Connection Express, Transportes Aereos S. à., базирующегося в Луанде (Республика Ангола). Это частно-государственое предприятие, включающее в себя субъекты со смешанным типом собственности: TAAG Angola Airlines, ENANA, AirJet, Air26, Bestfly, Diexim, Mavewa, SJL и Air Guicango. Консорциум в настоящее время создает управляющую и операционную структуру для Air Connection Express. Сделка оценивается специалистами портала aviav.ru в 198 млн долларов США по каталожным ценам. Air Connection Express будет объединять между собой сетью сообщений малые города и вести деятельность в качестве региональной авиакомпании, перевозящей пассажиров в порты, обслуживаемые флагманским перевозчиком Республики Ангола — TAAG. «Мы поздравляем Air Connection Express начинающей свою региональную авиационную деятельность и мы крайне удовлетворены тем, что Q400 был выбран для поддержки регионального сообщения в Африке», — заявил Жан-Поль Бутибу, заместитель главы Bombardier Commercial Aircraft по вопросам продаж в регионе Ближнего Востока и Африки. «Q400 оказался ключевым фактором способствующим развитию сети сообщений в регионе, делающим возможным рейсы по маршрутам, которые экономически не целесообразны для больших самолетов. Сегодня более 37 операторов в Африке эксплуатируют самолеты этого семейства», — добавил Жан-Поль Бутибу. «Мы рады, что нам удалось достигнуть этой цели благодаря Bombardier. […] Q400 будет крайне полезен для экономического роста в Анголе. Мы убеждены, что народу нашей страны будет выгодно создание Air Connection Express. […] Выбор самого популярного турбовинтового самолета в Африке позволит нам лучше служить обществу, обеспечивая пассажирам комфорт и лучшее сообщения», — сказал Альсинда Перейра, представитель учредительного комитета Air Connection Express.
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