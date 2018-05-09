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Экипажу МКС покажут парад Победы
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Экипажу МКС покажут парад Победы 

Газета.Ru 40 минут назад
9 мая экипаж Международной космической станции (МКС) получит выходной день и сможет посмотреть запись трансляции парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.
"У экипажа МКС 9 мая будет выходной день", — сказали в Центре управления полетами.
В Центре отметили, что космонавтам покажут парад Победы на Красной площади в записи. Для этого видеозапись трансляции парада загрузят на медиасервер российского сегмента станции.
Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях ко Дню Победы примут участие более 145 тыс. военных, будет задействовано 2300 единиц техники, а также более 110 самолетов и вертолетов. Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 под командованием главнокомандующего Сухопутными войсками генерала-полковника Олега Салюкова.
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