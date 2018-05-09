Экипажу МКС покажут парад Победы

9 мая экипаж Международной космической станции (МКС) получит выходной день и сможет посмотреть запись трансляции парада Победы на Красной площади, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами

"У экипажа МКС 9 мая будет выходной день", — сказали в Центре управления полетами.

В Центре отметили, что космонавтам покажут парад Победы на Красной площади в записи. Для этого видеозапись трансляции парада загрузят на медиасервер российского сегмента станции.