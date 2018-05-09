Экипаж МКС сможет посмотреть в записи трансляцию парада на Красной площади

В 10:00 мск 9 мая на Красной площади в Москве состоится Парад Победы в Великой Отечественной войне, приуроченный к 73-летней годовщине со дня ее окончания.

"У экипажа МКС 9 мая будет выходной день", — рассказали в ЦУПе.

Там отметили, что космонавты смогут посмотреть парад Победы на Красной площади, однако не в прямой трансляции, а в записи. Для этого видеофайл с парадом загрузят на медиасервер российского сегмента станции.

Каждая экспедиция на МКС получает дополнительно к выходным по два праздничных дня по российской и американской программам полета.