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Экипаж МКС сможет посмотреть в записи трансляцию парада на Красной площади
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Экипаж МКС сможет посмотреть в записи трансляцию парада на Красной площади 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) 9 мая получит выходной день и сможет посмотреть в записи трансляцию парада на Красной площади, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами.
В 10:00 мск 9 мая на Красной площади в Москве состоится Парад Победы в Великой Отечественной войне, приуроченный к 73-летней годовщине со дня ее окончания.
"У экипажа МКС 9 мая будет выходной день", — рассказали в ЦУПе.
Там отметили, что космонавты смогут посмотреть парад Победы на Красной площади, однако не в прямой трансляции, а в записи. Для этого видеофайл с парадом загрузят на медиасервер российского сегмента станции.
Каждая экспедиция на МКС получает дополнительно к выходным по два праздничных дня по российской и американской программам полета.
Сейчас на борту МКС несут вахту российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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