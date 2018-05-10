Медведев: задача — повысить уровень жизни россиян

Правительство должно учитывать риски при выполнении нового «майского указа» президента. Об этом заявил в четверг премьер Дмитрий Медведев. В том числе, по его словам, есть вероятность введения новых антироссийских санкций.