Вашингтон ввел новые санкции против Рособоронэкспорта 

Администрация США снова ввела санкции в отношении акционерного общества «Рособоронэкспорт». Российскую компанию обвинили в нарушении национального законодательства Штатов о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американский Федеральный реестр.
Нынешнее решение о новых двухлетних санкциях в отношении «Рособоронэкспорта» было принято еще 30 апреля. Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. Впрочем, действие санкций может быть прекращено по решению госсекретаря США Майкла Помпео.
Претензии США к России не конкретизированы. Ясно только, что речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства: такие действия Вашингтона неоднократно отвергались Москвой.
Нынешние санкции — впрочем, как и предыдущие — предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации. Также компания не сможет покупать у Вашингтона оружие и военную технику.
Осенью 2017 года Госдепартамент США предупредил мировое сообщество, что американское правительство может ввести санкции против отдельных компаний, которые заключают контракты с российским военным производством. В число предприятий, ведение бизнеса с которыми может быть наказуемо США, входят такие участники российской военной отрасли как «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой» и другие.