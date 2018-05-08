Вашингтон ввел новые санкции против Рособоронэкспорта

Нынешнее решение о новых двухлетних санкциях в отношении «Рособоронэкспорта» было принято еще 30 апреля. Документ утвержден помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом . Впрочем, действие санкций может быть прекращено по решению госсекретаря США Майкла Помпео

Претензии США к России не конкретизированы. Ясно только, что речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства: такие действия Вашингтона неоднократно отвергались Москвой

Нынешние санкции — впрочем, как и предыдущие — предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации. Также компания не сможет покупать у Вашингтона оружие и военную технику.