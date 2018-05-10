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Астрономы нашли очень молодую планету с двумя солнцами
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Астрономы нашли очень молодую планету с двумя солнцами 

Популярная механика 35 минут назад
Фото: Популярная механика
Группа астрофизиков из нескольких европейских стран и Чили опубликовала свои наблюдения за молодой двойной звездой CS Cha в созвездии Хамелеона, вокруг которой вращается диск пыли и газа и, вероятно, идет процесс формирования планет.
Звездам системы CS Cha всего 2-3 миллиона лет, и облако материи, в результате коллапса которой они зажглись, еще не сбилось в плотные куски — планеты и астероиды, и не разлетелось прочь. Совсем недавно из него сформировалась массивная (порядка 20 масс Юпитера) экзопланета (возможно, это даже субзвездный объект — коричневый карлик). Радиус его орбиты в 200 раз больше, чем радиус орбиты Земли.
Руководитель исследовательской группы Кристиан Гински из Лейденской обсерватории рассказывает: «Самое примечательное во всем этом — высокая степень поляризации света, доходящего до нас от этого объекта; она говорит о том, что свет звезд, проходя через окрестности этого тела, сильно рассеивается. Мы предполагаем, что он окружен собственным диском материи. Правда, из-за этого нам сложно оценить массу этого объекта, поэтому мы не знаем, что он собой представляет: это может быть молодой супер-Юпитер или коричневый карлик. Классические модели формирования планет здесь бесполезны».
Дальнейшее изучение молодых экзопланет должно помочь ученым создать новые модели процессов, приводящих к их формированию, и пролить свет на историю нашей собственной планетной системы.
Препринт статьи опубликован в репозитории ArXive.org.
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