Астрономы нашли очень молодую планету с двумя солнцами

Группа астрофизиков из нескольких европейских стран и Чили опубликовала свои наблюдения за молодой двойной звездой CS Cha в созвездии Хамелеона, вокруг которой вращается диск пыли и газа и, вероятно, идет процесс формирования планет.

Звездам системы CS Cha всего 2-3 миллиона лет, и облако материи, в результате коллапса которой они зажглись, еще не сбилось в плотные куски — планеты и астероиды, и не разлетелось прочь. Совсем недавно из него сформировалась массивная (порядка 20 масс Юпитера) экзопланета (возможно, это даже субзвездный объект — коричневый карлик). Радиус его орбиты в 200 раз больше, чем радиус орбиты Земли.

Руководитель исследовательской группы Кристиан Гински из Лейденской обсерватории рассказывает: «Самое примечательное во всем этом — высокая степень поляризации света, доходящего до нас от этого объекта; она говорит о том, что свет звезд, проходя через окрестности этого тела, сильно рассеивается. Мы предполагаем, что он окружен собственным диском материи. Правда, из-за этого нам сложно оценить массу этого объекта, поэтому мы не знаем, что он собой представляет: это может быть молодой супер-Юпитер или коричневый карлик. Классические модели формирования планет здесь бесполезны».

Дальнейшее изучение молодых экзопланет должно помочь ученым создать новые модели процессов, приводящих к их формированию, и пролить свет на историю нашей собственной планетной системы.

Препринт статьи опубликован в репозитории ArXive.org.