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Жители Мосрентгена смогут посмотреть праздничный салют
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Жители Мосрентгена смогут посмотреть праздничный салют 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Празднование 9 Мая в поселении Мосрентген завершится салютом, который состоится на площади перед местным Домом культуры.
— Основную торжественную программу мы успели провести еще 5 мая, поэтому непосредственно в саму годовщину Победы в Великой Отечественной войне единственным официальным мероприятием станет праздничный фейерверк, — рассказал художественный руководитель Дома культуры «Мосрентген» Роман Колесников.
Устроителем и организатором салюта выступит компания, заключившая договор с администрацией поселения.
С анонсом торжественного мероприятия можно ознакомиться на сайте Дома культуры «Мосрентген».
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