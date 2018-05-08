Жители Мосрентгена смогут посмотреть праздничный салют

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Празднование 9 Мая в поселении Мосрентген завершится салютом, который состоится на площади перед местным Домом культуры.

— Основную торжественную программу мы успели провести еще 5 мая, поэтому непосредственно в саму годовщину Победы в Великой Отечественной войне единственным официальным мероприятием станет праздничный фейерверк, — рассказал художественный руководитель Дома культуры «Мосрентген» Роман Колесников

Устроителем и организатором салюта выступит компания, заключившая договор с администрацией поселения.

С анонсом торжественного мероприятия можно ознакомиться на сайте Дома культуры «Мосрентген».