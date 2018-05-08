Применение блокчейна в энергетике перестанут ограничивать законодательно

Ранее препятствовавшие развитию современных технологий в энергетике законодательные барьеры должны быть постепенно устранены. Это должно произойти в соответствии с с утвержденной Правительством РФ нормативной «дорожной картой» Энерджинет Национальной технологической инициативы. Технологии, о которых идет речь, — это блокчейн, распределительные сети и персональная энергетика. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru. Также сообщается, что кроме законодательных барьеров будут пересмотрены и устаревшие нормативы и стандарты, не соответствующие современному уровню развития технологий.

Мероприятия нормативной «дорожной карты» Энерджинет будут реализованы в три этапа. В период с 2018 по 2020 гг. планируется запуск пилотных проектов, а также будут внесены предложения по изменению правового регулирования отрасли. На втором этапе — с 2020 по 2022 гг. — авторы «дорожной карты» планируют создать правовую и экономическую основы для широкого применения современных решений в сфере электроэнергетики. С 2022 по 2035 гг. будет проводиться мониторинг реализации «дорожной карты» и подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства.

В частности, для повышения эффективности сетевой инфраструктуры до конца 2018 года постановлением Правительства РФ должны быть созданы условия для эксперимента по использованию технологии распределенных реестров (блокчейн) на основе сбора и обработки данных по энергопотреблению на розничных рынках, а к февралю 2019 года — пилотного проекта по повышению качества электроснабжения потребителей за счет новых технологий и оптимизации деятельности сетевых организаций. В 2021 году на основе этих экспериментов планируется определить общие условия использования блокчейна и смарт-контрактов для того, чтобы следить за потреблением электроэнергии, ведения интеллектуального учёта электроснабжения и расчетов между участниками.

Для того, чтобы развивался рынок интеллектуальной распределенной энергетики, к сентябрю 2018 году планируется отобрать площадки для реализации пилотных проектов, в ходе которых в общую энергосистему будут интегрироваться активные энергетические комплексы и агрегаторы энергоресурсов.

Дорожная карта содержит и планы для того, чтобы обеспечить электроэнергией труднодоступные и изолированные территории. Для этого к ноябрю 2018 года планируется определить площадки для реализации пилотного проекта по тестированию автономных гибридных энергетических систем. Эти системы смогут комбинировать различные виды топлива — возобновляемые источники энергии, дизель, газ, местные виды топлива и так далее. К июню 2020 года должны быть определены условия для широкого и эффективного применения этих технологий в части договорных отношений, ценообразования, технологического присоединения, проектирования, сооружения и эксплуатации энергетических объектов.

Рыночная «дорожная карта» НТИ Энерджинет была одобрена в 2016 году. Она направлена на развитие новых технологий в электроэнергетике, создание новых продуктов и рынков для формирования эффективной и удобной экосистемы взаимодействия производителей и потребителей энергии. Согласно положениям документа, основу энергетики будущего составят разномасштабные (от городов до домохозяйств) комплексные системы и сервисы интеллектуальной энергетики, построенные на открытой сетевой архитектуре.

Цель «дорожной карты» — достичь к 2035 году объема выручки российских компаний на глобальном рынке разномасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики не менее 40 млрд долларов в год, в том числе занять доли рынка в приоритетных сегментах: надежные и гибкие распределительные сети — 10-12%; интеллектуальная распределенная энергетика — 3-6%; потребительские сервисы — 3-6% мирового рынка.

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