Во Владивостоке отметят 25-летие Буддийского центра Алмазного Пути 

Запланированы открытие фотовыставки и лекция.
В мае 2018 года Буддийский центр Алмазного Пути традиции Карма Кагью г. Владивостока отмечает свой 25-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий всех желающих приглашают 15 мая в кинотеатр «Океан» на открытие фотовыставки (в 18:00) и лекцию «Открытие Алмазного пути: от Тибета до Владивостока. Буддийская мудрость вне времени и границ» (в 19:00).
«Вы сможете узнать, как многовековое учение Будды пришло на Запад и распространялось в России. Как возник буддийский центр во Владивостоке, и что вдохновляет современных людей практиковать буддийские методы сегодня. Совершите виртуальное путешествие по буддийским местам и увидите вневременную мудрость в глазах реализованных Учителей, запечатленных на фотографиях», — говорится в анонсе вечера на сайте сети кинотеатров «Иллюзион».
Лекцию проведет Александр Койбагаров (г. Москва), президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью. Занимается научной и общественной деятельностью. Автор научных статей и изобретений. По просьбе Ламы Оле Нидала читает лекции о буддизме по всему миру и ведет практики медитации с 1999 года.