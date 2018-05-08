Памятник воинам-казахстанцам открылся во Ржеве после реставрации

right100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады были сформированы в первые годы Великой Отечественной войны и входили в состав 39-й армии Калининского фронта, участвовавшего в операции Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции «Марс». В боях принимали участие 22 тысячи казахстанцев, большинство из них погибли. Строительство гранитной стены длиной 27 метров с изображением карты Казахстана , на которой обозначены города, где в 1941 году формировались 100-я и 101-я бригады, началось по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2010 году. Реставрировать памятник начали в прошлом году.

"Этот мемориальный комплекс — символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого", — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной церемонии открытия.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии открытия памятника после реставрации

Он добавил, что город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России.

right"Ежегодно здесь проходит международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Представители Казахстана — её постоянные участники", — отметил глава региона.

В свою очередь благодарность руководству Тверской области за сохранение памяти о погибших казахских воинах выразил посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов

Сергей Чемезов Губернатор Актюбинской области республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»

"В годы Великой Отечественной войны Казахстан, как и другие республики СССР, отдавал все для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. Я благодарен руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях", — сказал посол.

Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

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