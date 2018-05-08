Охранник не пустил ростовского журналиста на встречу с ветеранами

Как рассказала журналист Полина Ефимова , охранник схватил ее за руку и просто вытолкнул на улицу. При этом даже не попросил документов и не показал своих.

— Я пришла по приглашению генерала Гришина в центр «Победа» — они проводили мероприятие. Сказала об этом охране и представилась. Последовал ответ, что нет такого генерала. Охранник меня просто выпихнул — я чуть не убилась, — рассказывает пострадавшая.

Через некоторое время представитель охраны вышел и сказал, что генерал Виктор Гришин действительно ждет. Однако Ефимова отказалась возвращаться. Она добавила, что позже связалась с Гришиным. Тот заявил, что возмущен поведением охранника-хама, и пообещал разобраться.