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Охранник не пустил ростовского журналиста на встречу с ветеранами
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Охранник не пустил ростовского журналиста на встречу с ветеранами 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Как рассказала журналист Полина Ефимова, охранник схватил ее за руку и просто вытолкнул на улицу. При этом даже не попросил документов и не показал своих.
— Я пришла по приглашению генерала Гришина в центр «Победа» — они проводили мероприятие. Сказала об этом охране и представилась. Последовал ответ, что нет такого генерала. Охранник меня просто выпихнул — я чуть не убилась, — рассказывает пострадавшая.
Через некоторое время представитель охраны вышел и сказал, что генерал Виктор Гришин действительно ждет. Однако Ефимова отказалась возвращаться. Она добавила, что позже связалась с Гришиным. Тот заявил, что возмущен поведением охранника-хама, и пообещал разобраться.
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