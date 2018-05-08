«Лайф»: полиция и Росгвардия жестко задерживала 5 мая не только фанатов Навального, но и казаков 

Силы полициии и Росгвардии жестко задерживали в субботу, 5 мая не только фанатов Алексея Навального, но и казаков, заявляет «Лайф».
Представители правоохранительных органов «не делали различий между сортами и видами провокаторов, одинаково пресекая беспорядки и нарушения с обеих сторон», настаивает издание, проанализировавшее видеокадры с несанкционированной акции.
"Лайф" также утверждает, что на видеозаписях с митинга 5 мая, в среде протестующих, вышедших в поддержку Навального, существовала чёткая организация и координация, направленная на нарушение общественного порядка и сознательную конфронтацию с полицией.