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В храме Северного Тушина расскажут, как не быть обидчивым
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В храме Северного Тушина расскажут, как не быть обидчивым 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве, который находится на территории Северного Тушина, в субботу, 12 мая, состоится лекция на тему «Обида». Слушатели узнают, каковы корни обиды, как они проявляются в человеке, что сделать для того чтобы не быть обидчивым.
— Православный лекторий нашего храма каждый месяц организует беседы с психологом Анной Мухаметшиной, руководителем Тушинского отдела Московской службы психологической помощи населению. Анна Салиховна в этот раз приглашает желающих побеседовать на одну из наиболее актуальных жизненных тем — об обиде, — сообщили в пресс-службе храма.
Начало лекции в 10.00 в актовом зале воскресной школы (белое здание за храмом, вход с правого крыльца). Адрес храма: ул. Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2.
Также можно записаться к психологу на бесплатную индивидуальную консультацию по телефону 8 (499) 492-85-41.
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