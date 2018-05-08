В храме Северного Тушина расскажут, как не быть обидчивым

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве, который находится на территории Северного Тушина, в субботу, 12 мая, состоится лекция на тему «Обида». Слушатели узнают, каковы корни обиды, как они проявляются в человеке, что сделать для того чтобы не быть обидчивым.

— Православный лекторий нашего храма каждый месяц организует беседы с психологом Анной Мухаметшиной , руководителем Тушинского отдела Московской службы психологической помощи населению. Анна Салиховна в этот раз приглашает желающих побеседовать на одну из наиболее актуальных жизненных тем — об обиде, — сообщили в пресс-службе храма.

Начало лекции в 10.00 в актовом зале воскресной школы (белое здание за храмом, вход с правого крыльца). Адрес храма: ул. Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2.

Также можно записаться к психологу на бесплатную индивидуальную консультацию по телефону 8 (499) 492-85-41.