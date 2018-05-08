День Победы: почему в СССР 17 лет не отмечали этот праздник

При Сталине и Хрущеве 9 мая в СССР был рабочим днем. Хотя ранее, 8 мая 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая объявили как День всенародного торжества, Праздником Победы, а значит — нерабочим днем. Почему же день Победы не праздновали 17 лет?

Сначала отмечали, потом перестали

9 мая был объявлен выходным днем в первый же год после Победы.

Еще одной датой праздника победы считается 3 сентября, день, когда была побежден милитаризированная Япония . Существует указ Президиума Верховного Совета СССР, от 2 сентября 1945 года, что 3 сентября также объявляется нерабочим праздничным днем.

Таким образом, получается, что День Победы праздновали дважды в год три раза — в 1945, 1946 и 1947 году.

Отменили празднование дня Победы 24 декабря 1947 года, когда вышло новое постановление Президиума Верховного Совета CCCP:

Тогда постоянно переносили, отменяли, вновь назначали даты праздников. В 1947 году День Победы над Японией сделали рабочим днем. Был праздник 22 декабря, день памяти Ленина — в 1951 году он тоже стал рабочим. К тому же, СССР была объявлена холодная война в 1946 году, после Фултонской речи Черчилля, и организовывать праздник в масштабах всей страны было накладно, с точки зрения организации труда населения — неправильно. Все работали и восстанавливали разрушенные города, поселки, строили новые заводы. Отчасти, чтобы быть готовыми отразить новую атаку.

Существует еще одно предположение, почему перестали праздновать День победы. Инициатива исходила от Сталина, который воспринимал послевоенную популярность Георгия Жукова как прямую угрозу своему посту. В этом же ключе развивались политические дела «Дело авиаторов» и «Трофейное дело» в 1946-1948 годах.

Когда снова начали праздновать день Победы

С конца 1950-х годов Никите Хрущеву постоянно поступали предложения сделать День Победы праздничным и выходным днем. Позиция Хрущева была принципиальной — отказ, виду того, что 9 мая у советского народа ассоциировался со Сталиным.

Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем, вышло в 1965 году, при Леониде Брежневе . Отчасти это связано с личностью генсека. Брежнев любил пышные празднества, масштабные мероприятия и чествования. К слову, если Сталин носил только одну награду, то у Брежнева был полный комплект — большинство наград он присвоил себе сам.