Повышение пенсионного возраста: надежда на Голикову?

Татьяна Голикова , которую предложили назначить на должность вице-премьера по социальной политике, готова решать проблемы, в том числе в пенсионной системе. «Если назначат, то, конечно, буду работать», — заявила она журналистам. При этом Голикова ушла от ответа на вопрос, можно ли ожидать повышения пенсионного возраста.

Почему россияне против повышения пенсионного возраста? Все дело в доходах, объясняет экономист Евгений Гонтмахер

Евгений Гонтмахер экономист «Нужно как-то менять рынок труда. Сейчас мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет, как правило, получают небольшую пенсию, продолжают работать на каких-то неквалифицированных должностях, и по сумме у них образуется доход, который позволяет им более или менее жить. Если ничего не менять на рынке труда, то получится, что люди потеряют пенсию как источник дохода и останутся на маленьких зарплатах. Это новая категория бедных. Получается, что им надо будет так или иначе помогать, и тогда некий фискальный эффект от повышения пенсионного возраста во многом теряется. Тем более же говорят, что мы должны строить высокотехнологическую экономику, какие-то новые отрасли. Постоянно все меняется, люди должны переучиваться раз в несколько лет, причем не просто какие-то фиктивные курсы повышения квалификации, а чтобы реально приобретать какие-то новые знания, новые качества, даже новую профессию. У нас такой системы, к сожалению, по многим причинам нет. Поэтому и получается, что многие люди, допустим, после 50 лет начинают спускаться по лестнице на рынке труда и занимают менее квалифицированные места. Посмотрите, гардеробщицы, охранники — многие из них имеют высшее образование, но это уже не нужно, потому что их знания давно устарели. Конечно, в рамках реформы образования есть предложения по созданию системы непрерывного образования, но это требует времени для того, чтобы все это было реализовано, и требует изменений в самой экономике, чтобы были рабочие места, куда эти люди придут и будут получать хорошую зарплату. Этого тоже пока нет».

Есть несколько сценариев повышения пенсионного возраста. Центр стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты РАНХиГС предлагали повысить пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Они отмечали, что такой вариант будет оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий.

Ольга Голодец , которая в предыдущем правительстве курировала социальную сферу, выступала против повышения пенсионного возраста. Что ждать от Голиковой на посту вице-премьера по социальной политике?