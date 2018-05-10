Повышение пенсионного возраста: надежда на Голикову? 

Татьяна Голикова, которую предложили назначить на должность вице-премьера по социальной политике, готова решать проблемы, в том числе в пенсионной системе. «Если назначат, то, конечно, буду работать», — заявила она журналистам. При этом Голикова ушла от ответа на вопрос, можно ли ожидать повышения пенсионного возраста.
Ранее Дмитрий Медведев, выступая на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос о назначении его на пост премьера, пообещал в ближайшее время внести предложения о повышении пенсионного возраста. Эту идею может поддержать лишь каждый десятый россиянин, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире «Вести FM».
Почему россияне против повышения пенсионного возраста? Все дело в доходах, объясняет экономист Евгений Гонтмахер:
Евгений Гонтмахер экономист «Нужно как-то менять рынок труда. Сейчас мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет, как правило, получают небольшую пенсию, продолжают работать на каких-то неквалифицированных должностях, и по сумме у них образуется доход, который позволяет им более или менее жить. Если ничего не менять на рынке труда, то получится, что люди потеряют пенсию как источник дохода и останутся на маленьких зарплатах. Это новая категория бедных. Получается, что им надо будет так или иначе помогать, и тогда некий фискальный эффект от повышения пенсионного возраста во многом теряется. Тем более же говорят, что мы должны строить высокотехнологическую экономику, какие-то новые отрасли. Постоянно все меняется, люди должны переучиваться раз в несколько лет, причем не просто какие-то фиктивные курсы повышения квалификации, а чтобы реально приобретать какие-то новые знания, новые качества, даже новую профессию. У нас такой системы, к сожалению, по многим причинам нет. Поэтому и получается, что многие люди, допустим, после 50 лет начинают спускаться по лестнице на рынке труда и занимают менее квалифицированные места. Посмотрите, гардеробщицы, охранники — многие из них имеют высшее образование, но это уже не нужно, потому что их знания давно устарели. Конечно, в рамках реформы образования есть предложения по созданию системы непрерывного образования, но это требует времени для того, чтобы все это было реализовано, и требует изменений в самой экономике, чтобы были рабочие места, куда эти люди придут и будут получать хорошую зарплату. Этого тоже пока нет».
Есть несколько сценариев повышения пенсионного возраста. Центр стратегических разработок во главе с Алексеем Кудриным предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты РАНХиГС предлагали повысить пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Они отмечали, что такой вариант будет оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий.
Ольга Голодец, которая в предыдущем правительстве курировала социальную сферу, выступала против повышения пенсионного возраста. Что ждать от Голиковой на посту вице-премьера по социальной политике?
Сергей Смирнов заведующий центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ «Голикова более жесткая, но, в отличие от Голодец, прекрасно понимает, что без этого решения, пусть оно и непопулярное, не обойтись. Голикова действительно умеет считать, и, мне кажется, это не худший вариант для проведения пенсионной реформы. Во всяком случае, интересы населения, как мне кажется, будут все-таки учтены. Голикова, с другой стороны, не чистый финансист, поэтому есть некоторые надежды. Это не позиция того же Кудрина или Силуанова — это будет, наверное, в определенной мере противовесом позиций экстремалов от пенсионной реформы, которая действительно необходима».
Думские коммунисты заявили, что КПРФ не поддерживает идею повышения пенсионного возраста. В нынешней социально-экономической ситуации в стране это недопустимо, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.