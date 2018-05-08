Закрытый «материк». Почему на самом деле закрыли торговые центры в Нижнем Новгороде

Фото Юрия ПравдинаЗакрытый «материк». Почему на самом деле закрыли торговые центры в Нижнем Новгороде

«Не работает по техническим причинам!» — такие объявления вместе с пломбами Федеральной службы судебных приставов появились на дверях восьми торговых центров в Нижнем Новгороде, Дзержинске и на Бору. Их закрыли по решению суда за нарушения требований пожарной безопасности. И этот список может вырасти.

Реальная угроза

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в Нижегородской области проверили 287 торговых центров и обнаружили ни много ни мало 3897 нарушений требований пожарной безопасности.

— В основном это отсутствие автоматических пожарной сигнализации, системы пожаротушения, — пояснил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов . — Среди распространённых и такие нарушения: нет первичных средств пожаротушения, товары хранятся на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение на лестничных клетках, нет световых указателей «Выход».

Прокуроры внесли владельцам центров 296 представлений об устранении нарушений. Материалы проверок направили в подразделения Главного управления МЧС по Нижегородской области для привлечения виновных к административной ответственности по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф на юридиченских лиц — 150-200 тысяч рублей. В 22 случаях прокуроры направили иски в суд. В 16 из них потребовали приостановить работу торговых центров — нарушений слишком много.

— Руководители организаций предупреждаются об административной и уголовной ответственности, если самовольно возобновят работу объекта, — сообщил и. о. руководителя Управления ФССП по Нижегородской области Андрей Лузан.

В Нижнем Новгороде с 21 апреля закрыли «Звезду», с 28-го — «Открытый материк», «Рио», «Шайбу». На Бору опечатали торговый центр «Зеркало». В Дзержинске — «Союз», «Скалу», «Валерию».

— Суд учёл, что устранение выявленных нарушений требует от собственников и арендаторов торговых центров существенных денежных затрат, также требуется длительный срок, — пояснили в Дзержинском городском суде.

Раз в семь лет Закрытие стало пренеприятнейшим известием и для оплативших площади арендаторов, и для работников многочисленных магазинов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов.

Нижегородцы волнуются. У кого-то заказана доставка товара, у кого-то были куплены билеты в кино.

— Купила абонемент в фитнес-центр в «Рио» на год за 16,5 тысячи рублей. Вдруг СМС: «Клуб закрыт», — поделилась с нами нижегородка Анна Кумари. — Звоню — попадаю на администраторов, которые кроме «извините, это произошло по не зависящим от нас обстоятельствам» ничего сказать не могут. Говорю: «Верните деньги». В ответ что-то невнятное. Прошу перевести на занятия в другое помещение — это, отвечают, невозможно. В общем, не знаю, что делать. Время идёт. «Рио» открылся, но довольно большие площади, в том числе фитнес-центр, по-прежнему на замке. Я не против проверок на предмет пожарной безопасности. Но лучше бы их проводить перед открытием торговых центров, чтобы потом не страдали ни покупатели, ни работники.

Как отмечают пожарные, это не так-то просто. По словам заместителя начальника регионального ГУ МЧС Максима Комарова, с 2004 года Госпожнадзор не имеет права участвовать в рассмотрении проектной документации, а с 2007-го — и в приёмке зданий. После ввода в эксплуатацию прийти с проверкой можно только через три года. Более того, с 2016 года объекты подразделяются по высокой, значительной, средней, умеренной и низкой степеням риска. Торгово-развлекательные центры — вторая категория. И проверять их в соответствии с такой градацией можно только раз в четыре года. А если в таком центре за пять лет не случится ни одного возгорания, то он переводится в категорию среднего риска, и тогда с проверкой можно приходить только раз в семь лет…

Закрытые торговые центры смогут возобновить работу только тогда, когда проверяющие убедятся, что все нарушения устранены. Когда это произойдёт — неизвестно.