«Места взаимодействию с материальном миром не остается»: как цифровая реальность меняет образование 

Наши бытовые представления о психологии двояки: с одной стороны, каждый из нас не раз мог почувствовать себя «диванным психологом», с другой — мало кому до конца понятно, чем психологи занимаются на самом деле. Об этом, о новых программах психологического факультета и о предстоящей масштабной конференции мы расспросили его декана Юрия Зинченко — доктора психологических наук, академика РАО и профессора кафедры методологии психологии.

— Среди школьников бытует мнение, что на психфаке можно научиться хорошо понимать поведение людей. Некоторые даже идут учиться на психолога, говоря, что они хорошо утешают своих друзей и умеют давать им мудрые советы, как решить их проблемы. Можно примерно понять ожидания этих ребят. Насколько они расходятся с реальностью и чему на психфаке можно научиться на самом деле?

— В первую очередь на факультете психологии МГУ можно научиться психологической рефлексии и эмпатическому слушанию, которые очень важны для практикующего психолога. Наши преподаватели ориентированы на то, чтобы у студентов формировалась собственная аргументированная точка зрения на проблемы психологии. На занятиях они стремятся создать наиболее комфортные условия для обсуждения и анализа психологических феноменов. Учащиеся могут проходить супервизию (наставничество, консультирование психотерапевта более опытным специалистом — прим. Indicator.Ru), что позволяет им уже со студенческих лет включаться в реальную диагностику и коррекцию поведения, развития человека на разных стадиях жизни. Поэтому, конечно, можно сказать, что психфак МГУ учит понимать и анализировать поведение людей. Однако не стоит упрощать психологические задачи современности.

Мы должны помнить, что сейчас, в период мировой цифровизации, особенно важно создать психологически безопасные, развивающие условия для воспитания и обучения детей, в жизни которых стремительно вошел Интернет, цифровые технологии, виртуальная реальность и многое другое, что оказывает влияние на психологическое благополучие и социальную стабильность общества.

— Реагируют ли образовательные программы психологического факультета на потребности общества в понимании этих процессов?

Мы уверены, что активная научно-образовательная деятельность в рамках этой магистерской программы позволит не только подготовить квалифицированных психологов в области киберпсихологии, но и разработать научно-методическую базу для решения наиболее актуальных вопросов цифрового общества.

— Какие еще новые, необычные направления открываются на факультете в ближайшее время?

— Еще одно новое направление научной и образовательной деятельности факультета — «Космическая психология». Такая магистерская программа также открывается в 2018 году. Уже летом мы начинаем первый набор. Мы надеемся, что и в этом году к нам присоединятся заинтересованные молодые люди, которые готовы внести свой вклад в развитие психологической науки и практики!

— Чем будут заниматься студенты этого направления? Учиться сопровождать космонавтов в полете?

— Да, космическая психология изучает вопросы эмоционального состояния космонавта в условиях отрыва от Земли, социально-психологические механизмы взаимодействия внутри экипажа, члены которого не только работают и тренируются вместе, но и постоянно должны решать бытовые вопросы, находясь на орбите.

Это относительно новая наука, возникшая на основе авиационной психологии — одной из отраслей психологии труда. Сейчас исследования в области космической психологии приняли более широкие масштабы, захватывающие смежные области клинической психологии, инженерной психологии и других дисциплин. Отдельный вопрос — психологические трудности свободного пребывания человека в космическом пространстве, вне корабля. Здесь человек ощущает отсутствие опоры, отсутствие системы отсчета для ориентации в окружающем пространстве, отсутствие первичных связей с оставленным на время кораблем, что тоже может быть нелегко. Поэтому важно создавать новые тренировочные программы для подготовки космонавтов и методики их сопровождения на орбите.

— В мае в МГУ пройдет конференция об обучении маленьких детей. Как развиваются сейчас исследования этой области в России?

— В нашей стране накоплен богатый опыт исследований в области детства и построения образовательных практик на основании полученных экспериментальных данных, начиная еще с 1970-х годов. Сформулированные в те годы принципы разработки развивающих программ для детей позволили достичь высоких результатов в познавательном развитии дошкольников в рамках обучения в детском саду. Более того, эти принципы легли в основу и зарубежных обучающих программ — Key to Learning, внедренную в Великобритании Малайзии ; Tools of the Mind, известную в США , Developmental Education, применяющуюся в Нидерландах . Однако отсутствие систематического диалога между учеными разных стран сдерживает развитие данной области.