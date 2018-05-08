«Места взаимодействию с материальном миром не остается»: как цифровая реальность меняет образование

Чему можно, а чему нельзя научиться на психфаке, чем занимается цифровые и космические психологи, как новые технологии меняют жизнь и развитие дошкольника и о чем можно будет узнать на докладах конференции о воспитании и обучении детей младшего возраста, которая пройдет в мае на психологическом факультете МГУ , читайте в этом интервью.

Наши бытовые представления о психологии двояки: с одной стороны, каждый из нас не раз мог почувствовать себя «диванным психологом», с другой — мало кому до конца понятно, чем психологи занимаются на самом деле. Об этом, о новых программах психологического факультета и о предстоящей масштабной конференции мы расспросили его декана Юрия Зинченко — доктора психологических наук, академика РАО и профессора кафедры методологии психологии.

— Среди школьников бытует мнение, что на психфаке можно научиться хорошо понимать поведение людей. Некоторые даже идут учиться на психолога, говоря, что они хорошо утешают своих друзей и умеют давать им мудрые советы, как решить их проблемы. Можно примерно понять ожидания этих ребят. Насколько они расходятся с реальностью и чему на психфаке можно научиться на самом деле?

— В первую очередь на факультете психологии МГУ можно научиться психологической рефлексии и эмпатическому слушанию, которые очень важны для практикующего психолога. Наши преподаватели ориентированы на то, чтобы у студентов формировалась собственная аргументированная точка зрения на проблемы психологии. На занятиях они стремятся создать наиболее комфортные условия для обсуждения и анализа психологических феноменов. Учащиеся могут проходить супервизию (наставничество, консультирование психотерапевта более опытным специалистом — прим. Indicator.Ru), что позволяет им уже со студенческих лет включаться в реальную диагностику и коррекцию поведения, развития человека на разных стадиях жизни. Поэтому, конечно, можно сказать, что психфак МГУ учит понимать и анализировать поведение людей. Однако не стоит упрощать психологические задачи современности.

Мы должны помнить, что сейчас, в период мировой цифровизации, особенно важно создать психологически безопасные, развивающие условия для воспитания и обучения детей, в жизни которых стремительно вошел Интернет, цифровые технологии, виртуальная реальность и многое другое, что оказывает влияние на психологическое благополучие и социальную стабильность общества.

— Реагируют ли образовательные программы психологического факультета на потребности общества в понимании этих процессов?

— Сейчас психология охватывает все сферы жизни человека, поэтому нам особенно важно, чтобы наши абитуриенты и будущие студенты имели возможность учиться с опорой на наиболее значимые запросы практики. В этом году нас впервые открывается новая магистерская программа «Психология в цифровом мире». Она разработана в соответствии с указом президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы». Цель программы — подготовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут оказывать профессиональную психологическую помощь в сети. Выпускники магистерской программы будут специализироваться в области психологии Интернета, психодиагностики, консультирования и экспертизы в интернет-среде, овладеют новыми электронными образовательными средами, реализуя принципы цифровой дидактики и сетевой педагогики в работе с детьми и взрослыми.

Мы уверены, что активная научно-образовательная деятельность в рамках этой магистерской программы позволит не только подготовить квалифицированных психологов в области киберпсихологии, но и разработать научно-методическую базу для решения наиболее актуальных вопросов цифрового общества.

— Какие еще новые, необычные направления открываются на факультете в ближайшее время?

— Еще одно новое направление научной и образовательной деятельности факультета — «Космическая психология». Такая магистерская программа также открывается в 2018 году. Уже летом мы начинаем первый набор. Мы надеемся, что и в этом году к нам присоединятся заинтересованные молодые люди, которые готовы внести свой вклад в развитие психологической науки и практики!

— Чем будут заниматься студенты этого направления? Учиться сопровождать космонавтов в полете?

— Да, космическая психология изучает вопросы эмоционального состояния космонавта в условиях отрыва от Земли, социально-психологические механизмы взаимодействия внутри экипажа, члены которого не только работают и тренируются вместе, но и постоянно должны решать бытовые вопросы, находясь на орбите.

Это относительно новая наука, возникшая на основе авиационной психологии — одной из отраслей психологии труда. Сейчас исследования в области космической психологии приняли более широкие масштабы, захватывающие смежные области клинической психологии, инженерной психологии и других дисциплин. Отдельный вопрос — психологические трудности свободного пребывания человека в космическом пространстве, вне корабля. Здесь человек ощущает отсутствие опоры, отсутствие системы отсчета для ориентации в окружающем пространстве, отсутствие первичных связей с оставленным на время кораблем, что тоже может быть нелегко. Поэтому важно создавать новые тренировочные программы для подготовки космонавтов и методики их сопровождения на орбите.

— В мае в МГУ пройдет конференция об обучении маленьких детей. Как развиваются сейчас исследования этой области в России?

Польше, — В нашей стране накоплен богатый опыт исследований в области детства и построения образовательных практик на основании полученных экспериментальных данных, начиная еще с 1970-х годов. Сформулированные в те годы принципы разработки развивающих программ для детей позволили достичь высоких результатов в познавательном развитии дошкольников в рамках обучения в детском саду. Более того, эти принципы легли в основу и зарубежных обучающих программ — Key to Learning, внедренную в Великобритании Малайзии ; Tools of the Mind, известную в США , Developmental Education, применяющуюся в Нидерландах . Однако отсутствие систематического диалога между учеными разных стран сдерживает развитие данной области.

— Расскажите подробнее о самой конференции. Что ожидается в этом году?

— Конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» — уникальный для России проект, который реализуется уже восемь лет. Нам неизвестны другие научно-образовательные платформы, на которых бы ежегодно встречались более 1000 исследователей и практиков в области детства из более чем 40 стран. На конференции пройдет более 30 секционных и пленарных заседаний, которые полностью сопровождаются синхронным переводом на английский и русский языки.

В этом году особый акцент конференции будет сделан на цифровизации дошкольного обучения и исследований в области детства. Мы видим, что, с одной стороны, цифровые технологии существенно расширяют возможности обучения, с другой — современные дети все больше времени проводят не в сюжетно-ролевой игре, о ценности которой писал известный во всем мире профессор Московского университета Лев Выготский , а в совершенно новых символических мирах, последствия пребывания в которых нам еще только предстоит узнать. Простой пример: если раньше ребенок мог конструировать трехмерные объекты на основе наглядных моделей, то теперь фактически вся реальность — и построение самих схем, и возведение построек — перешла в цифровой, условный план, в котором места взаимодействию с материальном миром не остается. Не менее опасной тенденцией стал достаточно низкий уровень саморегуляции детей, которые приходят в школу. Ряд исследователей отмечает, что именно современные гаджеты, которые провоцируют реактивное поведение детей, вносят свой вклад в эту проблему. Вопрос того, как использовать цифровые технологии для развития, в ряде случаев остается открытым.

— Вы говорите, что конференции уже восемь лет. Есть ли какие-то ощутимые результаты? Помогает ли она тому самому диалогу между учеными разных стран?

— Проведение такой конференции не ограничивается пространством Московского университета и датами ее начала и окончания. За эти годы взаимодействие между исследователями стало по-настоящему плодотворным, насыщенным взаимным интересом и желанием максимально раскрыть возможности детей в образовательном процессе. Результатом стали и обменные программы студентов и преподавателей между российскими и зарубежными вузами по исследовательской тематике в области детства, и совместные исследования, и значимые публикации. Так, например, на российском книжном рынке появились и готовятся к выходу переводы таких выдающихся исследователей современного детства как Элли Сингер (Нидерланды), Оскар Бренифье ( Франция ), Джеймс Хекман (США) и др.

За рубежом в этом году вышла книга, посвященная взглядам на использование культурно-исторической психологии Выготского в современном дошкольном образовании, в которой приняло участие более 20 авторов из 12 стран. Каждая ее глава написана в соавторстве с отечественным ученым, что позволило не только сопоставить понимание отечественного подхода и его преломление в практике различных стран, но и наметить конкретные траектории исследования, а в некоторых случаях уже их реализовать. Целый ряд авторов представляют научную школу Московского университета, что еще раз подчеркивает его роль в образовании. Думаю, что не случайно и то обстоятельство, что каждый год в единственном в России журнале по психологии, который входит на английском языке, — Psychology in Russia — один из номеров посвящен вопросам детства. В этом отношении объявленное указом президента Российской Федерации Десятилетие детства, начинающееся в этом году, подчеркивает традиции нашей страны в деле воспитания и обучения, и дает новый импульс к развитию этого важнейшего направления исследований.

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